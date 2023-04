SLO Food Eine Initiative für einen sicheren Bankenplatz Das Debakel um die Credit Suisse müsste dringend aufgearbeitet werden, neue Regulierungen für die Banken sind nötig. Doch die Verantwortlichen wie der Bundesrat zögern. Eine Volksinitiative könnte die Lösung sein. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

«Hoch riskantes Zaudern»: Finanzministerin Karin Keller-Sutter will punkto neue Regulierungen für Banken abwarten, was international läuft. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Die Gehalts- und Bonus-Zahlungen der Banken sind seit Jahren ein Ärgernis. Für die CS berechnete der «Tages-Anzeiger» im März, dass die Bank in den letzten zehn Jahren über 3 Milliarden Franken Verlust machte und gleichzeitig 32 Milliarden Franken Boni an Top-Manager zahlte. Wie fragt sich Mackie Messer in Brechts Dreigroschenoper: «Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?» Ohne staatliche Rettung 2008 und 2023 hätte die Schweiz heute keine Grossbank mehr.

Jede Schweizerin, jeder Schweizer bürgt mit 30’000 Franken

Ein Blick zurück: Im März 2023 haben Bund und Nationalbank die trudelnde CS notrechtlich mit Garantien und Liquiditätshilfen von 259 Milliarden Franken gestützt. Pro Kopf bürgen wir mit über 30’000 Franken. Gleichzeitig wurde die CS-Übernahme durch die UBS durchgesetzt. Hat sich das Risiko für uns verringert? Die UBS wird damit doppelt so gross wie die Wirtschaftsleistung der Schweiz. Und damit nicht genug. Der neue UBS-CEO Sergio Ermotti will die Bank noch grösser machen.

Was hat die CS-Session des Parlaments zur Klärung des Risikos gebracht? Der Bundesrat mit FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter und der allmächtige SNB-Präsident haben mit der Bankenfusion eine angeblich privatwirtschaftliche Lösung durchgesetzt. Die von namhaften Spezialisten favorisierte Lösung einer – zumindest vorübergehenden – staatlichen Übernahme der CS wurde mit einem Federstrich abgetan.

Für die Banken gelten andere Regeln als für Hauseigentümer

Wie sich zeigt, hat der Bundesrat die Konditionen der 9 Milliarden-Verlustgarantie für die UBS nicht einmal schriftlich fixiert. Inhaber der entwerteten Wandel-Obligation drohen mit Milliardenklagen gegen den Bund. Wie die neue Monsterbank sicherer werden soll, wollte die Finanzministerin nicht sagen. Dabei stehen die nötigen Auflagen längst fest. Verständlich, dass der Nationalrat zu den 109 Milliarden Bundes­garantien Nein sagte.

Wer beim Erwerb einer Liegenschaft eine Hypothek will, muss mindestens 20 Prozent Eigenkapital mitbringen. Wieso gilt das nicht für Banken? Die Ökonomen Anat Admati und Martin Hellwig verlangen seit Jahren mindestens 20 Prozent hartes Eigenkapital. Die Schweiz als kleine Volkswirtschaft mit einem übergrossen Finanzplatz muss mit hohen Eigenkapitalanforderungen an die Banken vorangehen. Abwarten auf eine internationale Regulierung, auf die Keller-Sutter verwiesen hat, ist hoch riskantes Zaudern.

Grossbanken müssten für indirekte Garantien Abgeltungen zahlen

Die Vergütungssysteme der Banken sind Risikotreiber. Wer mit einer Staatsgarantie im Rücken geschäftet, muss mit einem fixen Lohn entschädigt werden. Das Gehalt einer Bundesrätin ist für richtig motivierte Banker an der Spitze genug. Noch heute haben die privaten Grossbanken eine indirekte Staatsgarantie gratis. Auch das fördert riskantes Verhalten. Diese Garantie gehört abgegolten.

Wie konnte es bei der CS so weit kommen? Alt-SVP-Finanzminister Ueli Maurer weist flapsig jede Verantwortung von sich. Eine PUK muss transparent die Hintergründe des CS-Debakels aufarbeiten. Es gilt, die Lehren zu ziehen. Werden wirksame Regulierungen weiter verzögert, muss es das Volk richten und mit einer Initiative für mehr Sicherheit auf dem Bankenplatz sorgen.