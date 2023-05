SLO Food Herr Gaugler, vom Klimaschutz profitieren wir alle Die SVP hetzt gegen das Klimaschutzgesetz, über das am 18. Juni auf eidgenössischer Ebene abgestimmt wird. Ein Baselbieter Bäckermeister suggeriert, die Strompreiserhöhungen hätten etwas mit der Abstimmung zu tun. Das ist gleich doppelt falsch. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Junge Unterstützer des Klimaschutzgesetzes auf dem Weg zum Morteratsch-Gletscher, der derzeit Jahr für Jahr an Länge einbüsst. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (20. Mai 2023)

Ich wohne in Augst. Im Dorf haben wir die Bäckerei Gaugler, die uns täglich mit frischem Brot, Butter, Käse, Eiern und allerlei Backwaren versorgt. Gut so. Im Mai flatterte die «Energie News» in jeden Schweizer Haushalt. So auch in Augst. Darin hetzt die SVP mit gezinkten Karten gegen das Klimaschutzgesetz.

Auf Seite drei der SVP-«Energie News» beklagt sich der Baselbieter Bäckermeister Silvan Gaugler, er müsse neu für den Strom pro Monat 17'000 Franken zahlen statt wie vor drei Jahren 5‘000 Franken. Das SVP-Kampfblatt suggeriert damit, die Strompreiserhöhung hätte irgendetwas mit der Abstimmung vom Juni zu tun. Oder anders herum: Bei einem Nein würde Silvan Gaugler weniger für den Strom bezahlen. Das ist gleich doppelt falsch. Warum?

Marktkunden profitierten jahrelang von Billigstrom

Erstens haben Marktkunden wie wohl auch die Bäckerei jahrelang von tiefen ausländischen Strompreisen profitiert - ganz im Gegensatz zu uns gebundenen Konsumentinnen. Im September 2022 ist der Strompreis im Spot-Markt für ein paar Wochen explodiert. Die Gründe sind bekannt: Der Ukrainekrieg und mehr als die Hälfte der französischen Atomkraftwerke, die ausser Betrieb waren. Zweitens hat das Klimaschutzgesetz auf die Strompreise keinen direkten Einfluss, sehr wohl aber auf eine klimagerechtere Zukunft.

Wir lieben die Alpen und die Gletscher. Der Klimawandel bringt die Gletscher zum Schmelzen und bedroht unseren Planeten. An der UNO- Klimakonferenz in Paris haben sich die Staaten 2015 auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen verpflichtet. Die Schweiz muss bis spätestens 2050 klimaneutral sein. Die Gletscher-Initiative will das Pariser Abkommen mit dem totalen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis 2050 umsetzen. Das Klimaschutz-Gesetz ist der indirekte Gegenvorschlag dazu. Kommt das Gesetz durch, ist die Gletscherinitiative vom Tisch.

Die Schweiz hinkt den Klimazielen hinterher. Wenn wir bis 2050 die Klimaneutralität erreichen wollen, braucht es griffige Massnahmen. Das Gesetz definiert einen Plan und Massnahmen. Dazu gehören vorab auch Subventionen. Hauseigentümerinnen, die ihre alten Öl-, Gas- oder Elektroheizungen durch klimafreundliche Heizsysteme ersetzen, erhalten dafür Unterstützung vom Bund. So können sich nicht nur die Reichen die Umstellung leisten. Auch Unternehmen, die teure, innovative und klimaschonende Technologien einsetzen, werden unterstützt. So gefährdet die Umstellung nicht ihren Betrieb.

Mit dem Klimagesetz wird das heimische Gewerbe gestärkt

Das Klimagesetz hilft der Schweiz, in Sachen Energie unabhängiger zu werden. Statt jährlich 10 Milliarden Franken für Öl und Gas ins Ausland zu überweisen, stärken wir das heimische Gewerbe. Und mit anderen Gesetzen sorgen wir dafür, dass schnell zusätzlich Sonnenstrom auf Dächern und Infrastrukturanlagen produziert wird. Alleine im Baselbiet können wir damit zusätzlich 1,7 Terawattstunden produzieren, mehr als wir heute verbrauchen (1,5 Terawattstunden). Und das zu günstigen Tarifen. Zugleich sollten die Strompreise endlich einer wirksamen Preisüberwachung unterstellt werden.

Herr Gaugler kann mit dem Klimagesetz auch in Zukunft zu konkurrenzfähigen Preisen das Brot backen, und das auch mit mehr günstigem, einheimischem Strom. Mehr Klimaschutz – davon profitieren wir alle.