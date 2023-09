SLO Food Teuerung frisst Löhne und Renten auf: Nun sind der Bund und die Kantone in der Pflicht Die steigenden Preise sorgen auch in der Schweiz dafür, dass die Kaufkraft der Menschen sinkt. Für Preise im Energiesektor oder im öffentlichen Verkehr sind Bund und Kantone mitverantwortlich. Sie müssen nun Gegensteuer geben.

Mieten, Krankenkasse und Energiekosten steigen, die Kaufkraft der Menschen sinkt. Bild: Dabisik / Photocase

Die Kaufkraft vieler Menschen in der Schweiz sinkt. Die realen Löhne sind 2023 nach Berechnung des Gewerkschaftsbundes fast 3 Prozent tiefer als im Jahr 2020. Nicht besser sieht es bei den Renten aus. Die AHV/IV-Renten werden zwar alle zwei Jahre mit dem Mischindex der Teuerung und der Lohnentwicklung angepasst, aber sie decken den Existenzbedarf bei weitem nicht. Die meisten Renten der Altersvorsorge werden der Teuerung nicht angepasst.

Der Verlust an Kaufkraft trifft die unteren und mittleren Einkommen massiv. Für 2024 drohen weitere Hiobsbotschaften gerade bei den Fixkosten im Haushaltsbudget. Das ist einmal die Krankenversicherung. Die Schweiz hat ein gutes Gesundheitssystem. Es steht dank der obligatorischen Krankenversicherung allen offen. Das muss auch so bleiben. Die Schweizer Bevölkerung will keine Aufweichung des Obligatoriums und lehnt in Umfragen den unsolidarischen Vorschlag der Zürcher SVP-Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli ab.

Kopfprämien belasten den Mittelstand ohne Prämienverbilligung

Aber die Finanzierung des Gesundheitswesens ist unsozial. Die Versicherten tragen einen immer grösseren Anteil der Kosten. Die Prämienverbilligung ist in vielen Kantonen ungenügend. Zudem belasten die unsozialen Kopfprämien vor allem den Mittelstand ohne Prämienverbilligung. In den nächsten Tagen werden die Prämienerhöhungen für 2024 bekannt. Bund und Kantone müssen die Versicherten dringend entlasten. Niemand soll mehr als 10 Prozent des verfügbaren Einkommens für die Prämien zahlen müssen.

Bei den bereits zu hohen Mieten droht ein weiterer Teuerungsschub - und zwar von der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die mehrheitlich den Kantonen gehört. Die SNB hatte innert Jahresfrist den Leitzins von minus 0,75 Prozent auf plus 1,75 Prozent angehoben. Am Donnerstag steht der nächste Entscheid unter dem Präsidium von Thomas Jordan an. Die SNB muss auf eine weitere Zinserhöhung verzichten. Die Folge wären höhere Wohnkosten für Mieterinnen und Mieter und höhere Hypothekarzinsen. Von der Zinserhöhung profitieren einseitig die Banken. Auch Kantonalbanken weisen Gewinnsteigerungen aus. Sie sollen endlich überhöhte Gebühren senken und die Verzinsung der Sparguthaben auf mindestens 1 Prozent anheben.

Auch Post und SBB haben für 2024 höhere Tarife angekündigt

Bereits angekündigt sind höhere Energiekosten. Hauptverantwortlich sind die Stromproduzenten, die im Besitz der Kantone und Gemeinden sind. Sie müssen dafür sorgen, dass der Schweizer Strom zu fairen Preisen direkt zu den Stromverteilern gelangt. Kriegsgewinne an der Börse gehören abgeschöpft. Auch die Post und die SBB haben für 2024 Tariferhöhungen angekündigt. Beides sind Betriebe, die dem Bund gehören. Der Staat sollte in der jetzigen Situation möglichst auf Preiserhöhungen verzichten, zumal 2024 die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent angehoben wird.

Die Schweiz hat viele öffentlich administrierte Preise. Bund, Kantone und Gemeinden stehen bei der Teuerungsbekämpfung zentral in der Mit-verantwortung. Jetzt verbleibt noch Zeit, um einen Schock abzudämpfen. Die Teuerung frisst die Löhne und die Renten auf. Das schadet dem sozialen Ausgleich. Die Politik ist gefordert.