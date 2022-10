SLO Food Teurer Winter in Sicht: Auch die Kantone sind gefordert Die Krankenkassenprämien steigen, das trifft besonders die Haushalte im mittleren und tiefen Einkommenssegment hart, findet unsere Kolumnistin. Auch die Kantone seien gefordert, Lösungen zu finden. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

«Der Prämienschock trifft die Haushalte im unteren und mittleren Einkommenssegment zusätzlich zur allgemeinen Teuerung und den höheren Energiekosten besonders hart.» Christian Beutler/Keystone

Das tut weh. Die Krankenkassenprämien steigen 2023 in der Schweiz um durchschnittlich 6,6 Prozent oder 20 Franken mehr pro Person im Monat. Besonders hoch ist der Anstieg im Kanton Basel-Landschaft. Die mittlere monatliche Prämie steigt um 7 Prozent auf 381.80 Franken im Monat und nähert sich damit dem Spitzenreiter Basel-Stadt mit einer Monatsprämie von 426.40. Das Baselbiet wird zum «Teuerungshotspot». Bezahlen müssen es die Menschen.

Es kann auch rasch gehen in der Schweizer Politik

Der Prämienschock trifft die Haushalte im unteren und mittleren Einkommenssegment zusätzlich zur allgemeinen Teuerung und den höheren Energiekosten besonders hart. Gemäss Bundesamt für Statistik waren in der Schweiz im Jahr 2020 8,5 Prozent der Menschen armutsbetroffen und 15,4 Prozent von Armut bedroht. Nun kommen die Mittelschichten zusätzlich unter Druck. Die in Europa einmalig unsozialen Kopfprämien der obligatorischen Grundversicherung belasten vor allem jene, die keine Prämienverbilligung bekommen.

Was tut die Politik zur Entlastung der Bevölkerung? Dass es rasch gehen kann, zeigt die Energiepolitik. Jahrzehntelang kam der Umstieg auf die erneuerbaren Energien nur schleppend voran. In der Herbstsession hat das Parlament unter dem Druck der Gletscher-Initiative – 2022 gingen mehr als 6 Prozent des Eisvolumens verloren – und des Angriffskriegs von Putin die Kehrtwende vollzogen. Im Eiltempo wurden die gesetzlichen Grundlagen für hochpotente Solaranlagen in den Alpen geschaffen. Das Gesetz ist seit letztem Samstag bereits in Kraft. Eine Revolution in der Schweizer Politik.

Zu hohe Medikamentenpreise sind mitschuld

Anders bei den hohen Gesundheitskosten, seit Jahren eine Baustelle. Auf Bundesebene verhindert im Parlament «ein Kartell des Schweigens von Interessenvertreterinnen und Lobbyisten», so die Baselbieter Nationalrätin Samira Marti im «Club», wirksame Massnahmen zur Eindämmung der Gesundheitskosten. 38 konkrete Vorschläge liegen auf dem Tisch. Nur drei davon wurden umgesetzt.

Die zu hohen Medikamentenpreise belasten. Die Generika-Preise sind in der Schweiz doppelt so hoch wie im Ausland. Gleichwohl bleiben die Referenzpreise der Generika ein Tabu. Wichtige Leistungsträger sind mit den Spitälern auch die Kantone. Bemühungen zur Effizienzsteigerung wie die Fusion der öffentlichen Spitäler von Baselland und Basel-Stadt scheitern am Widerstand einzelner Interessengruppen. So geschehen 2019 in Basel-Stadt.

Höhere Beiträge von Kanton und Bund sind nötig

Umso dringlicher sind Entlastungen der Bevölkerungen. Bei der Sonderdebatte zur Kaufkraft haben sich National- und Ständerat zu Recht für den vollen Ausgleich der Teuerung bei den AHV- und IV-Renten ausgesprochen. Bei der dringlichen Erhöhung des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung spielte der Ständerat mit der Überweisung des Geschäfts an die Kommission auf Zeit. Der Baselbieter Landrat hat eine dringliche Debatte zur Prämienentlastung abgelehnt. Konkrete Massnahmen zur Entlastung der Haushalte sind dringend. Sie müssen 2023 wirksam werden. Nötig sind höhere Beträge von Bund und Kantonen. Gerade auch im Baselbiet. Die Finanzen sind vorhanden. Sie müssen für die Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen eingesetzt werden, und zwar jetzt.