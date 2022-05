Sonderausstellung «Musighanneli» lebt im Baselbieter Kantonsmuseum auf Das Museum BL in Liestal präsentiert eine neue Sonderausstellung zur Baselbieter Volksmusik-Sammlerin Hanny Christen.

Ein nachgebildeter Dorfplatz mit Tanzfläche, auf der man per Anleitung auf Videoscreen selbst Volkstänze üben kann, beherrscht derzeit den Eingangsbereich des Museums BL.

Darum herum zu bestaunen gibt es zahlreiche historische Bilder mit spannenden Informationen zur Volksmusik-Sammlerin Hanny Christen (1899–1976) sowie deren zusammengetragenen Instrumente, Notenhefte, Notizen. Christen, auch «Musighanneli» genannt, wurde in Liestal geboren und lebte danach in Basel, identifizierte sich aber stets als Baselbieterin.

Einer der grössten musikgeschichtlichen Schätze des Alpenraums

Hanny Christen unternahm viele Reisen durch die ganze Schweiz, zog von Dorf zu Dorf, besuchte Bauern und Musikanten. Sie interessierte sich für deren Lebensweisen und notierte während ihrer Besuche Musiknoten und Tänze. Auch schleppte sie ein klobiges Tonbandgerät mit, um Klänge auf Magnetbändern festzuhalten. Von 1930 bis 1960 kamen über 11'000 Volksmusikstücke zusammen, primär aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Christens Sammlung gilt als einer grössten musikgeschichtlichen Schätze des Alpenraums und als Inspiration für die Schweizer Volksmusik. Ihr Werk wurde vor zwei Jahrzehnten als elfbändige «Schweizer Volksmusik Sammlung» publiziert und fand so den Weg aus einem Keller der Universitätsbibliothek Basel an die Öffentlichkeit. Die Tonaufnahmen sind bei der Fonoteca Nazionale Svizzera in Lugano archiviert.

Eine Getriebene, die mit vielen «Lämpen» hatte

Über Hanny Christens privates Leben ist wenig bekannt. Sie stammte aus der Baselbieter Industriellenfamilie «Beton Christen». Ihr Engagement stiess in der Familie auf Widerstand, was Hanny Christen von ihrem eingeschlagenen Weg aber nicht abbrachte.

Durch ihre stark getriebene Art, Tradition zu bewahren, eckte das unangepasste «Musighanneli» oft an. Christen hatte mit vielen Leuten «Lämpen», weil sie ihr Ding durchzog. Sie konnte aber auch liebevoll sein. Ein in der Ausstellung hängendes Zitat bringt es auf den Punkt:

«Hanny Christen war sehr eigen. Gleichzeitig konnte sie sehr herzlich sein zu ihren Leuten.»

Die Volksmusiksammlung Hanny Christen wird heuer vom Bund ausgezeichnet. Sie erhält einen Spezialpreis Musik 2022, was ihre Bedeutung unterstreicht. Die Preisverleihung erfolgt am 16. September in Pully.