Sozialarbeit Pastaplausch im Polyfeld: Sozialwerk eröffnet Bistro in Muttenz Der Verein Neue Welt beschäftigt und begleitet neu auch im Gastrobereich psychisch beeinträchtige Menschen bei der Arbeit.

Debora Chin leitet das Bistro im Polyfeld und begleitet die Mitarbeitenden seit Juli bei ihrem Einstieg in die Gastrowelt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ein ausserordentliches Bistro feiert nächste Woche die Eröffnung. Das Bistro Neue Welt im Muttenzer Polyfeld ist ein Projekt des gleichnamigen Vereins, der seit den Achtzigerjahren Angebote für begleitetes Wohnen in den beiden Basel auf die Beine stellt und seit einigen Jahren auch begleitetes Arbeiten.

«Wir begleiten Leute mit psychosozialen Schwierigkeiten, die wenig Aussichten haben, im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, in eine so weit wie möglich lebensbejahende Existenz», erklärt die Bistro-Leiterin Debora Chin. Anders als beim Wohnen sei es weniger das Ziel, die Menschen auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Wichtig sei, dass sie merken: «Ich habe eine wertvolle Aufgabe und ich trage etwas bei.»

Der Verein handle nach dem Auftrag «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst», meint die Bistro Leiterin. Als Teil der christlichen Kirchen und Gemeinschaften orientiere man sich am biblischen Menschenbild. «Wir begegnen unseren Mitmenschen unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrund.»

Behutsames herantasten an Gastrowelt

Das Lokal öffnete mit einem «Soft Start» Anfang Juli. Serviert wurden bisher nur Kaffee und Gebäck. Die Leute erhielten so Zeit, sich einzuarbeiten. «Ohne den grossen Ansturm konnten sie stressfrei üben, hier zu arbeiten, auf Gäste zuzugehen und Kaffee zu servieren», sagt Chin. Derzeit seien es vier bis fünf Arbeitsplätze. Warme Küche gibt es nach dem Eröffnungsfest am Samstag fortan stets von Dienstag bis Freitag. Doch das kulinarische Angebot werde schrittweise erweitert.

Der Verein betreibt neu im selben Haus, der ehemaligen Gemüsezentrale an der Hofackerstrasse, auch die eigene Pastaproduktion «Pasta Sociali». Sie war zuvor in Münchenstein stationiert und beliefert seit vier Jahren die Supermärkte der Region mit Spaghetti, erklärt der Geschäftsleiter Andreas Meier.

Im «Werkhof» beschäftige der Verein derzeit 25 bis 30 Menschen, meint er. Diese Zahl sei aktuell durch das kantonale Kontingent für Angebote der Behindertenhilfe so definiert. «Der Werkhof ist aber für mehr ausgelegt», so Meier. Er ist überzeugt, dass man dort in Zukunft bald noch mehr Menschen beschäftigen darf.

Anforderungen im Bistro deutlich höher

Die Zusammenlegung am neuen Standort zusammen mit dem Bistro und der Küche bringt Vorteile. «Für Menschen, die schon in unserer begleiteten Arbeit sind, ist es toll», so Debora Chin. Diese können sich weiterentwickeln. Wer schon in der Pastaproduktion arbeitet und sich das Bistro zutraut, erhalte einen neuen Ansporn.

Die Anforderungen für den Gastrobetrieb seien aber deutlich höher, meint die Bistro-Leiterin. Alles werde schneller und müsse auch unter Zeitdruck funktionieren. «Hinzu kommt der direkte Kontakt mit Gästen. Mit dem Bistro treten wir eigentlich zum ersten Mal in Kontakt zur Aussenwelt.»