Soziale Dienste Baselbieter Assessmentcenter im Aufbau: So soll die Sozialhilfe künftig entlastet werden Mit einer neuen Anlaufstelle hofft der Kanton Baselland, mehr Menschen vor dem Fall in die Sozialhilfe zu bewahren. Die ergänzende Berufsausbildung von Erwachsenen, wie Basel-Stadt und die Waadt sie kennen, ist nicht vorgesehen.

Das Assessmentcenter soll helfen, Menschen vor dem Fall in die Armut zu bewahren. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Lücke zwischen Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und Sozialhilfe soll es dereinst schliessen: das neue Assessmentcenter. Geboren wurde diese Institution, als der Kanton Baselland sein Sozialhilfegesetz revidierte. Ein Gesetz, das die Linke letztes Jahr an der Urne erfolglos bekämpfte. Nun gelte es, aus der Situation das Beste für die betroffenen Menschen zu machen, sagt SP-Landrätin Miriam Locher. «Die Bedingungen haben sich verschlechtert. Nun muss es Ziel sein, dass durch das Assessmentcenter möglichst viele Menschen die Reintegration schaffen.»

Locher hat neulich einen Vorstoss bei der Regierung eingereicht und will wissen, ob ein Berufsbildungsmodell im Assessmentcenter integriert wird. «Viele Menschen haben zwar eine Ausbildung, aber sie ist nicht anerkannt», sagt Locher. Dies habe sie im Austausch mit Sozialhilfebehördenmitgliedern immer wieder gehört. Wie eine Studie der Berner Fachhochschule letzten Herbst zeigte, verfügt mehr als die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden keinen anerkannten Berufsabschluss.

Locher sähe ein Modell aus dem Kanton Waadt als potenzielles Vorzeigebeispiel. Mit dem Projekt «Forjad» und «Formad» bietet er ein Programm an, das Erwachsene auf dem Weg zum Lehrabschluss begleitet und so in vielen Fällen hilft, Menschen aus der Sozialhilfe zu bringen.

Basel-Stadt fängt Menschen ohne Abschluss auf

Um ein Best-Practice-Beispiel zu finden, genügt aber der Blick nach Basel-Stadt: Hier besteht ein derartiges Modell bereits seit 2014. Das Angebot «Enter» bietet Erwachsenen ohne anerkannte Ausbildung einen Weg zurück via Berufsbildung in den Arbeitsmarkt. «Der Fokus bei unserem Modell liegt nicht in der Arbeitsintegration, sondern eben in der Berufsbildungsintegration», sagt Fachstellenleiter Benedikt Arnold. Will heissen: Die Menschen werden zuerst qualifiziert und dann in die Berufswelt integriert.

Die meisten, die im Kanton Basel-Stadt das Angebot absolvieren, kommen aus der Sozialhilfe. Es sei ein fordernder Weg, sagt Arnold. «Wer ihn auf sich nimmt, muss in der Lage sein, eine Ausbildung zu absolvieren, braucht eine gewisse stabile Situation und Durchhaltewillen.»

Daher sei die Zahl der Menschen, die das Angebot Enter absolvieren, beschränkt und doch ein Erfolg: Rund zwanzig Personen schliessen pro Jahr eine anerkannte Ausbildung ab. «Für Menschen, die aus der Sozialhilfe gekommen sind, ist der erfolgreiche Berufsabschluss eine ausserordentliche Leistung, auf die sie zurecht sehr stolz sind und die mit vielen Emotionen verbunden ist», sagt Arnold.

Assessmentcenter: Ein Kompass im Behörden-Dschungel

Auch im Baselbiet ist der Zusammenhang zwischen fehlender Ausbildung und Armutsgefährdung bekannt. Wie das letztes Jahr vorgestellte Armutsmonitoring des Kantons zeigte, liegt die durchschnittliche Armutsquote bei 3,4 Prozent – bei Personen ohne Ausbildung ist sie mit 7,1 Prozent bedeutend höher.

Gleichwohl sieht der Kanton Baselland für das Assessmentcenter eine andere Rolle vor. Es soll nicht Platz für neue Institutionen bieten, sondern als Drehscheibe dienen, die Menschen mit ihren Bedürfnissen an die verschiedensten sozialstaatlichen Angebote zu vermitteln. Entsprechend sind in der neuen Anlaufstelle selbst keine Ausbildungs- und Wiedereingliederungsprogramme vorgesehen. «Das Assessmentcenter bietet in erster Linie Beratung, Abklärungen und Orientierung an», schreibt Fabian Dinkel, Leiter des Kantonalen Sozialamts.

Die Institution soll also ergänzend zu den Arbeitslosenvermittlungszentren und der Sozialhilfe eine Scharnierfunktion haben und im zweiten Halbjahr 2024 starten. Viele Strukturen seien bereits vorhanden, müssten aber besser zugänglich gemacht und verknüpft werden, so der Kanton. Für die Arbeitsintegration existiert etwa das Zentrum für Berufsintegration. Allerdings richtet sich dieses spezifisch an junge Erwachsene bis 25 Jahre.

Ob sich der aktuelle Arbeitskräftemangel positiv auf die Reintegration von Sozialhilfebeziehenden auswirkt, lässt sich statistisch noch nicht klar erkennen. Jedoch blieb die Sozialhilfequote über die letzten Jahre relativ stabil, sank sogar leicht. «Dies weist darauf hin, dass aktuell der Arbeitsmarkt tatsächlich Optionen für Personen bietet, die sonst von der Sozialhilfe unterstützt werden müssten», so Fabian Dinkel.