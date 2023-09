Grosser Rat Gesperrte Margarethenbrücke kostet 10’000 Franken am Tag: Bezahlen sollen die SBB, findet der Kanton

Rund 10’000 Franken Kosten fallen pro Tag, an dem die Margarethenbrücke gesperrt bleibt, an. Am Mittwoch hat die Basler Baudirektorin Stellung bezogen.