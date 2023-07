Sozialhilfe Höhere Mieten: Müssen die Gemeinden jetzt den Armen mehr an die Wohnkosten bezahlen? Wohnen wird in den Agglomerationen immer teurer, und jetzt kommt noch der höhere Referenzzinssatz dazu. Für Sozialhilfebeziehende ist es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden, die die Gemeinde vollständig zahlt. Die Baselbieter Gemeinden stehen unter Zugzwang und wollen jetzt koordiniert vorgehen.

Trotz höherer Mieten gibt’s von der Sozialhilfe nicht unbedingt mehr Geld zum Wohnen. Symbolbild: Barbara Gindl / APA

Anfang Juni wurde der Referenzzinssatz in der Schweiz erstmals seit 2008 angehoben. Experten rechnen damit, dass er womöglich bald nochmals hochgehen könnte. Damit werden in den kommenden Monaten viele Mieterinnen und Mieter einige Prozent mehr für ihre Wohnung zahlen müssen – und das zusätzlich zu seit Jahren steigenden Wohnpreisen, vor allem in den Agglomerationen.

Wie sollen die Sozialhilfebehörden in den Gemeinden mit dieser Situation umgehen? Sie kennen maximale Grenzwerte, wie viel sie ihren Klientinnen und Klienten fürs Wohnen zahlen. Wie hoch die Grenze liegt, hängt von den ortsüblichen Mieten ab. Erhalten Sozialhilfebeziehende jetzt also mit dem höherem Referenzzinssatz auch höhere Wohnkostenbeiträge?

Die Wahlfreiheit belassen

Ganz so einfach ist es nicht, wie eine Umfrage in einigen Unterbaselbieter Gemeinden zeigt. «Der erhöhte Referenzzins bringt nicht automatisch eine Anpassung der Wohnkostenobergrenze nach oben mit sich», sagt Andreas Iten, Leiter Bevölkerungsdienste in Münchenstein. «Die Sozialhilfebehörde passt diese von Zeit zu Zeit an die ortsüblichen Mietzinse an», sagt er. Doch die Referenzzinserhöhung wirke sich meist sehr individuell auf die Sozialhilfebeziehenden aus.

So würden es manche vorziehen, eine zu hohe Miete über ihren Grundbedarf zu decken, sei es, weil sie keine neue Wohnung suchen möchten, sei es, weil sie gerne mehr Platz haben. Letztlich lasse man den Sozialhilfebezügern die Wahlfreiheit, erklärt Iten. «Aber wenn die Hälfte die Wohnkosten nicht komplett erstattet erhält, ist das ein Indiz für eine Veränderung der ortsüblichen Mietzinse.»

Zu viele Ausnahmen

Robert Vogt, im Allschwiler Gemeinderat für Sozialhilfe zuständig, sagt: «Wir orientieren uns nicht am Referenzzinssatz, sondern am Wohnungsmarkt in Allschwil.» Und da stellt er generell fest, dass man schlicht keine Wohnungen finde, deren Miete die Obergrenze nicht überschreitet. In solchen Fällen dürfen die Gemeinden Ausnahmen machen und mehr zahlen, als es die Obergrenze zulassen würde.

«Es gibt derzeit zu viele solche Ausnahmen», sagt Vogt. Deshalb steht derzeit in Allschwil eine Anpassung der Obergrenze nach oben zur Diskussion – aber nur koordiniert mit anderen Gemeinden. Dafür suche man das Gespräch mit den anderen Gemeinden im Speckgürtel rund um Basel, deren Wohnungsmarkt ähnlich aussehe wie derjenige in Allschwil. «So haben wir alle höhere Obergrenzen, dafür weniger Ausnahmen.»

Denn was die Gemeinden unbedingt vermeiden wollen, ist Sozialtourismus: dass auf Sozialhilfe Angewiesene nur deshalb den Wohnort wechseln, weil sie sich mehr Sozialhilfe davon erhoffen – oder dass Gemeinden gezielt weniger zahlen, um Sozialhilfebeziehende loszuwerden.

Skos bietet keine Unterstützung

«Es entsteht schnell das Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn die Mietbeiträge in einer Gemeinde höher sind als in derjenigen nebenan», sagt Ferdinand Pulver, im Reinacher Gemeinderat für Sozialhilfe zuständig. Für ihn ist klar, dass man nicht um eine Erhöhung der Obergrenze herumkommen wird, spätestens wenn der Referenzzinssatz nochmals steigt. Die Erhöhung soll aber nur in Absprache mit den umliegenden Gemeinden geschehen.

Bei der exakten Festlegung der Obergrenze sind die Gemeinden auf sich selber angewiesen. In der Schweiz gelten die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) als allgemeingültiger Massstab, auch für die Baselbieter Gemeinden. Doch bezeichnenderweise gibt diese nur Empfehlungen ab, wie man bei Senkung des Referenzzinssatzes eine Mietzinsreduktion durchsetzen soll, aber nicht, wie die Behörden bei einer Erhöhung vorgehen sollen.