Strafgericht Muttenz Von nächtlichen Lausbubenstreichen bis zu schweren Delikten: Späte Busse für 23-jährigen Angeklagten Ein 23-Jähriger Basler schliesst mit den Baselbieter Justizbehörden einen Deal ab.

«Ich war nicht klar im Kopf, ich habe mir nicht gross überlegt, was passieren kann», erklärte der Mann gestern im Strafgerichtszentrum in Muttenz etwas hilflos. Seine Palette reichte von nächtlichen Lausbubenstreichen bis zu schweren Delikten. Die Anklageschrift war lang: Insgesamt 17 Delikte warf man dem heute 23-jährigen vor, meist spielten der Alkohol sowie zweifelhafte Gesellschaft eine bedeutende Rolle.

Spätestens im August 2018 zog er die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich, als er zusammen mit einem Kumpel auf einem Waldweg unterhalb der Horniflue bei Reigoldswil einen rund 25 Kubikmeter grossen Holzstapel anzündete. Dadurch gerieten auch rund 30 umliegende Bäume in Brand. Die Feuerwehr benötigte zur Löschung die Hilfe lokaler Bauern mit Traktoren und Druckfässern.

Zigaretten, Vodka, Velos und Töfflis

Trotz der damaligen Trockenheit ging die Sache relativ glimpflich aus. Die Bürgergemeinde Reigoldswil bezifferte den Sachschaden auf knapp 15'000 Franken. Zuvor hatte das Duo in Arboldswil kurzerhand einen Traktor geklaut und damit eine kurze Spritztour unternommen. Eine Woche vorher schlugen sie mit einem Stein das Fenster des Volg-Ladens in Oltingen ein und klauten 43 Stangen Zigaretten sowie Wodka im Wert von 3000 Franken. Das Mehrzweckgebäude der Gemeindeverwaltung in Oltingen erhielt einen grossen «FCB»-Schriftzug, und in derselben Nacht besprayten die beiden Männer auch beim Bahnhof in Tecknau das Wartehäuschen und die Unterführung.

Dazu kamen di­verse gestohlene Velos und Töfflis. Nach einem Streit mit einem Zugbegleiter geriet der Angeklagte im August 2019 in Basel SBB in ein Gerangel mit der Bahnpolizei. Diese musste ihn laut Rapport «zu Boden begleiten, ihm Schliesszeug anlegen und letztlich auf ihn springen, um ihn unter Kontrolle zu bringen».

Eindringliche Mahnung der Gerichtspräsidentin

Kurz vor Weihnachten 2020 schnappte sich der Mann um zwei Uhr nachts zusammen mit einem weiteren Kumpel die am Kleinbasler Ufer vertäute Münsterfähre und ging auf grosse Reise. Diese dauerte knapp drei Minuten: Wie die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift fest­hielt, erreichten die Männer «beinahe» das Grossbasler Ufer. Damals lebte der Mann nach einer schwierigen Phase in einem Männerwohnheim. Inzwischen hat er im Rahmen des betreuten Wohnens eine eigene Wohnung und will eine Lehre als Hauswart machen.

Im Unterschied zu vielen anderen Angeklagten war der Mann von Anfang an geständig, in einem abgekürzten Verfahren einigte er sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Drei Zivilforderungen hat der Mann anerkannt und inzwischen beglichen. Widerspruch zum abgekürzten Verfahren kam auch sonst von keiner Seite. Das Dreiergericht genehmigte am Donnerstag den «Deal», die Sache ist damit erledigt. Gerichtspräsidentin Irène Laeuchli mahnte den Mann allerdings eindringlich, dass während der verlängerten Probezeit von drei Jahren nichts mehr passieren dürfe.