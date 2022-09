Sparmassnahmen Das Hallenbad soll für Gelterkinden keine heilige Kuh sein Der Gemeinderat listet brisante Möglichkeiten auf, wie der Haushalt entlastet werden könnte.

Das vor ein paar Jahren für 18,5 Millionen Franken neu gebaute Hallenbad belastet die Gemeindekasse jedes Jahr stark. Archiv bz

Sie hat Wort gehalten, die Exekutive Gelterkindens: Sie präsentiert – wie im Juni an der Gemeindeversammlung versprochen – jener vom 21. September eine Vorlage zu Einsparungen und Mehreinnahmen. Bereits an der Versammlung im Frühling, als der Voranschlag 2022 im zweiten Anlauf genehmigt wurde, verpflichtete sie den Gemeinderat, ein Konzept für einen verbesserten Haushalt zu erarbeiten und entsprechende Schritte einzuleiten.

Schliessung von Hallen- und Freibad kaum realistisch

Die Behörde wartet in ihrem Papier mit radikalen Varianten auf: Hallen- und Freibad dichtmachen, Gemeinde- und Schulbibliothek sowie Jugendcafé schliessen. Sie gibt jedoch keine Empfehlungen ab. Mit Konsultativabstimmungen will der Rat beim Souverän den Puls fühlen, in welche Richtung es gehen soll.

Zum Hallen- und Freibad unterbreitet der Gemeinderat gleich mehrere Optionen: den aktuellen Betrieb beibehalten, Vollschliessung, im Sommer nur Frei- und im Winter nur Hallenbad offen, Bistro bloss im Sommer öffnen und verpachten. Das vor knapp vier Jahren eröffnete neue Hallenbad, das 2016 eine Referendumsabstimmung hat bestehen müssen, bereits wieder stillzulegen, dürfte kaum mehrheitsfähig sein. Dazu schreibt der Gemeinderat:

«Das Hallen-Freibad Gelterkinden erfreut sich grosser Beliebtheit bei der Bevölkerung, aber auch bei Schulen, Vereinen und den Einwohnerinnen und Einwohnern des ganzen Einzugsgebiets.»

Allerdings bestehe keine gesetzliche Verpflichtung für die Gemeinde, ein Hallen-Freibad zu betreiben.

Das jährliche Betriebsdefizit beläuft sich auf 1,2 Millionen Franken, bei einer Vollschliessung des Bads fiel jedes Jahr ein Aufwand von 550'000 Franken an, primär durch Abschreibungen und Unterhalt. Die einmaligen Kosten betrügen 5 Millionen, weil der Investitionsbeitrag des Sportfonds Baselland zurückbezahlt werden müsste.

Was geschieht mit Bibliothek und Jugendraum?

Bei der Gemeinde- und Schulbibliothek werden drei Varianten aufgeführt: Schliessung, Weiterführung mit geringeren Kosten oder kostenreduzierte Weiterführung unter Beibehaltung der 137 Stellen­prozente gemäss Stellenplan. Die Bibliothek kostet die Gemeinde pro Jahr rund 230'000 Franken.

Eine Schliessung «lässt sich kurzfristig nicht realisieren». Mittelfristig könnten jährlich 100'000 Franken eingespart werden. Die anderen Vorschläge brächten Entlastungen von etwa 47'000 respektive 33'000 Franken.

Diskussionen über Sparmassnahmen sind in Gelterkinden nicht neu

Die Behörde bringt weiter aufs Tapet, das Jugendcafé im Jundt-Huus einzustellen. Die Ersparnis wäre knapp 115'000 Franken. Und ebenfalls zur Debatte stellt sie, zwei grössere Baurechtsparzellen zu veräussern, was gemäss Berechnung des Rats einmalig 5,5 Millionen Franken in die Kasse spülen würde. Mit diversen Massnahmen könnten auch im Werkhof 85'000 Franken eingespart werden.

Diskussionen über Sparmassnahmen sind in Gelterkinden nicht neu. Zusätzlich befeuert wurden sie, nachdem das Budget 2022 mit einem Verlust von 1,3 Millionen Franken letzten Dezember an den Absender zurückgewiesen und im März eine überarbeitete Version mit einem Defizit von gar 1,64 Millionen von der Gemeindeversammlung klar durchgewinkt worden war.