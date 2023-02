ÖFFENTLICHER VERKEHR Gemeindetageskarte hat ausgedient: Das neue Modell wird die Gemeinden entlasten Das einst beliebte Angebot wurde in einigen Baselbieter Ortschaften als Verlustmodell abgeschafft. Ab 2024 bietet sich für sie mit der «Spartageskarte Gemeinde» eine neue Chance.

Vor der Pandemie waren sie der Renner, heute bescheren sie den Gemeinden Verluste. Bald wird die Gemeindetageskarte abgeschafft. Bild: Bruno Kissling

Morgens mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee, mit der Rigi-Bahn über den Gipfel, ein Selfie vor dem Telldenkmal in Altdorf und abends im Zugbistro dem Zürichsee entlang nach Hause. Wer sich früh genug bei der Gemeinde einschreibt, bezahlt mit dem heutigen Modell für so eine Reise bloss etwa 50 Franken. Denn die Gemeinden bieten für jeden Tag eine limitierte Zahl Gemeindetageskarten an. Normale Tageskarten kosten 75 Franken.

Der Haken dabei: Die Gemeinden gehen ein Risiko ein, denn sie kaufen die Billette im Voraus und sind auf die Nachfrage angewiesen. Während der Pandemie schwand diese drastisch, und manche Orte schrieben rote Zahlen. Sissach beklagte 2020 einen Verlust von 25'000 Franken und Füllinsdorf 26'000 Franken. Kleinere Gemeinden traf es verhältnismässig noch härter: Für Reigoldswil und den Verbund Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen reichte es aus, um die Gemeindetageskarte abzuschaffen.

Sie wurde nun aber schweizweit als Auslaufmodell erkannt. 2024 soll die «Spartageskarte Gemeinde» eingeführt werden, die von der Alliance Swiss Pass zusammen mit dem Schweizerischen Gemeinde- und dem Städteverband ausgearbeitet wurde. Aus einem nationalen Kontingent werden weiterhin Tageskarten via Gemeinden herausgegeben. Für sie entfällt aber das Risiko, da sie bloss bezahlen müssen, was sie verkaufen. Ausflügler ohne Halbtax-Abo zahlen mehr als heute, nämlich 59 Franken, doch müssen als Steuerzahler keinen möglichen Verlust der Gemeinde mehr decken.

Anmeldeverfahren läuft ab Sommer

Steigen mit dieser Lösung bereits abgesprungene Gemeinden wieder auf den Zug auf? In Reigoldswil bleibt dies noch ungewiss. Laut der Gemeindeverwaltung bestehen keine Pläne zur Wiederaufnahme. Das Geschäft habe keine Dringlichkeit. Auch im Gemeindeverbund Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen werde erst im Frühling darüber diskutiert, sagt der Kilchberger Gemeindepräsidenten Marcel Aeschbacher. Es spreche vorerst nichts dagegen, für klare Aussagen sei es aber noch zu früh.

Voraussichtlich vor den Sommerferien würden alle Schweizer Gemeinden kontaktiert, worauf diese bei Interesse in das Anmeldeverfahren einsteigen könnten, erklärt Thomas Ammann, Medienverantwortlicher von Alliance Swiss Pass. Wie viele Gemeinden teilnehmen werden, sei schwer abschätzbar. «Wir lassen uns hier einmal auf die Äste heraus.»

Manche Gemeinden sehen auch Nachteile

Mit dem neuen System müssten die Gemeindeangestellten personalisierte Tickets ausstellen und beispielsweise prüfen, ob die Person ein Halbtax-Abo besitze, sagt Therese Fuchs, Leiterin der Einwohnerdienste in Gelterkinden. Der Aufwand würde grösser und man wisse nicht, ob man die Ressourcen dafür habe. «Wir machen quasi einen SBB-Schalter auf, während die SBB rundherum ihre Schalter schliesst», kritisiert die Leiterin der Einwohnerdienste.

Auch Marcel Meichtry, Stadtverwalter von Liestal sieht nebst positiven Effekten auch mehr Aufwand im neuen Modell. Die Zahl der Anfragen für die Stadt Liestal könnte steigen – weil die Gemeindebindung wegfällt und aufgrund der Zentrumsfunktion von Liestal.