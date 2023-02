Spital Baselbieter Landrat ist unglücklich über Dialyse-Pläne des Unispitals Befremdlich, nicht partnerschaftlich, stossend: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind nicht zufrieden damit, dass das Basler Unispital in Reinach ein Dialysezentrum eröffnen will.

Der Landrat bringt wenig Verständnis auf für das Dialysezentrum, das das Unispital in Reinach eröffnen will. Tobias Gfeller

Das Basler Unispital will ins Baselbiet expandieren – in Reinach soll ein Dialysezentrum mit zwölf Plätzen entstehen. Mit dem Vorgehen ist Christina Jeanneret, FDP-Landrätin und Ärztin am Kantonsspital Baselland (KSBL), unzufrieden: In einer Interpellation wendete sie sich deshalb an die Regierung.

In der Landratssitzung vom Donnerstag wurde diese als dringlich behandelt. «Ich habe mich daran gestossen, dass das Unispital ohne Absprache mit dem KSBL ein neues Dialysezentrum eröffnen will», sagte Jeanneret. «Das stört mich als Krankenkassenzahlerin und als Steuerzahlerin im Kanton Baselland.» Denn, das betonte auch Parteikollege Andreas Dürr: «Es wird ein ambulantes Angebot ausgebaut, das von den Krankenkassen bezahlt wird. Die Dialyseplätze beim KSBL sind nur zu 70 Prozent belegt. Das heisst frei übersetzt: Es wird zu einer Erhöhung der Prämien führen.»

Politisches «Gspüri» erwartet

Dass die Dialyse im Kantonsspital nicht voll belegt ist, geht aus Jeannerets Interpellation hervor. Doch sie störe sich nicht nur daran, sondern an der «Art und Weise, wie man mit uns umspringt». Die Beziehungen mit dem Unispital würden belastet. «Ich hoffe, dass das Unispital doch noch über die Bücher geht, sich mit dem KSBL abspricht und eine neue Lösung findet.» Im Landrat erhielt sie nur Zuspruch: Als nicht partnerschaftlich und extrem befremdlich stufte Pascale Meschberger (SP), ebenfalls am KSBL tätig, das Vorgehen ein. Urs Roth (SP) prophezeite einen Verdrängungswettbewerb und Rahel Bänziger (Grüne) fand, dass die Kantone miteinander reden müssten.

Die Regierung stellt sich zwar hinter Jeanneret, was die Art und Weise angeht: «Wir alle erwarten ein gewisses politisches ‹Gspüri›, wenn man anfängt, in einen Nachbarkanton zu expandieren», meint Gesundheitsdirektor Thomas Weber. Und nennt als fiktives Gegenbeispiel eine vom KSBL eröffnete Radiologiestation am Basler Bahnhof.

In der Beantwortung der Interpellation schreibt die Regierung jedoch auch, dass im Kanton Baselland kein Dialyse-Überangebot ersichtlich sei. Das kann Jeanneret nicht nachvollziehen: Man stütze sich dabei auf die nephrologischen Facharztzulassungen und nicht auf die freien Dialyseplätze.