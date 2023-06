Spital Laufen Ein Geschenk, das verpflichtet Mit dem Abriss des Spitals kommt auf Laufen die Verantwortung zu, sorgfältig mit dem Bauland umzugehen. Dimitri Hofer Drucken Teilen

Das Spital Laufen wird 2025 abgerissen. Das Bauland geht an die Burgergemeinde und die Stadt Laufen. Bild: Kenneth Nars

Die Rückgabe des Landes, auf dem sich während Jahrzehnten das Spital Laufen befand, ist für die Stadt Laufen und die Burgergemeinde Laufen-Stadt ein Geschenk. Im Jahr 1950 hatten die Vorgänger der heutigen Verantwortlichen das Gebiet für den Bau eines Spitals abgegeben. Nun erhalten sie das Land an attraktiver Wohnlage umsonst zurück. Sie kriegen auf einen Schlag knapp drei Hektaren Bauland.

Die Verhandlungsdelegation betont, alternative Nutzungen für die grossflächigen Spitalräumlichkeiten geprüft zu haben. Gefunden hat man allerdings keine, weshalb im Jahr 2025 die Bagger auffahren sollen. Die Gegnerschaft der Spital-Schliessung werden diese Beteuerungen nicht beruhigen. Ob bei den kommenden politischen Prozessen Widerstand aufflammt, wird sich zeigen.

Dennoch: Es ist davon auszugehen, dass schon in wenigen Jahren gewohnt wird, wo lange geboren, operiert und gepflegt wurde. Damit geht auch eine Verantwortung einher. Für das nicht mit Bauland gesegnete Laufen gilt es, mit den zurückerhaltenen Parzellen äusserst sorgfältig umzugehen und sie nicht einfach an den erstbesten Investor zu verkaufen. Vor allem soll das Geschenk durch diversen, bezahlbaren Wohnraum an die Bevölkerung weitergegeben werden.