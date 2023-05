Spital Laufen Keine Chance: Baselbieter Regierung tritt nicht auf Anzeige gegen den Laufner Stadtpräsidenten ein Der frühere Stadtrat Simon Felix reichte eine aufsichtsrechtliche Anzeige gegen seinen Ratskollegen Pascal Bolliger ein. Der Regierungsrat sieht jedoch keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit dem Laufner Spital.

Simon Felix (rechts) zeigte seinen Stadtratskollegen Pascal Bolliger (Mitte) an. Im Jahr 2020 schafften beide die Wiederwahl in den Laufner Stadtrat. Bild: Juri Junkov

Der Baselbieter Regierungsrat tritt nicht auf eine aufsichtsrechtliche Anzeige gegen den Laufner Stadtpräsidenten Pascal Bolliger ein. Eingereicht wurde die Anzeige von seinem früheren Stadtrats- und FDP-Parteikollegen Simon Felix. Dieser warf Bolliger im Zusammenhang mit dem Laufner Spital Interessenskonflikte vor.

Wie die Stadt Laufen am Donnerstag mitteilt, nehmen der Stadtrat und der Stadtpräsident den Entscheid des Regierungsrats «mit Genugtuung zur Kenntnis». Der Stadtrat zeige sich befremdet darüber, dass ein ehemaliger Ratskollege das Kollegialitätsprinzip missachte und wider besseres Wissens mit haltlosen Anschuldigungen die Verwaltung auf Gemeinde- und Kantonsebene unnötig bemüht habe. Ob das Vorgehen von Simon Felix im Vorfeld und Nachgang der aufsichtsrechtlichen Anzeige rechtens war, müsse offen bleiben. Der Stadtrat behalte sich weitere Schritte vor.

Interessenskonflikte als Nebenerscheinung des Milizprinzips

Hintergrund der Streitigkeiten ist die Zukunft des ehemaligen Spitals Laufen. Dieses wird, nach dem Umzug des ambulanten Gesundheitszentrums ins Birs Center, leer stehen. An einer Stadtratssitzung, an der Felix nicht teilnehmen konnte, war das Spital Thema. Was dabei genau besprochen wurde, ist unklar. Die Vorwürfe von Simon Felix, der Stadtrat habe den Abriss des Spitals beschlossen, dementierten der Kanton Baselland, das Kantonsspital Baselland (KSBL), die Stadt Laufen und die Bürgergemeinde Laufen im vergangenen Sommer in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

In der aufsichtsrechtlichen Anzeige hatte Felix dem Stadtpräsidenten Bolliger vorgeworfen, nicht unabhängig zu sein, da dieser auch Präsident der Laufner Wohnbaugenossenschaft ist. Der Regierungsrat sei anderer Meinung, wie die Stadt Laufen in der Mitteilung schreibt: Es ist die Regel, dass Tätigkeiten auf Gemeindeebene im Nebenamt und im Milizprinzip ausgeübt würden. Das Nebeneinander von Behördentätigkeit und einer anderen Beschäftigung erhöhe zwar die Gefahr von Interessenskonflikten, aber: «Bewegen sich solche Interessenskonflikte auf einer allgemeinen Ebene, sind sie als unvermeidliche Nebenerscheinung des Milizprinzips hinzunehmen.»