Nicht nur die neue Fachstelle Cybercrime, auch die Arbeit in den übrigen Abteilungen der Baselbieter Staatsanwaltschaft wurde 2020 durch die Pandemie beeinflusst. Eine wesentliche Entlastung brachte der eingeschränkte Strassenverkehr der Hauptabteilung Strafbefehle. Diese musste im Vergleich zu 2019 rund 2500 Fälle weniger wegen Verkehrsdelikten und Geschwindigkeitsüberschreitungen bearbeiten. Auch die Anzeigen wegen Vergehen und Verbrechen gingen wegen der Pandemie zurück; hier schlugen rund 500 Fälle weniger zu Buche. Andererseits behinderten die beiden Lockdowns die Arbeit der Staatsanwältinnen und -anwälte bei der Fallerledigung. So konnten laut Jahresbericht 2020 «zahlreiche Untersuchungshandlungen (z.B. nicht dringende Einvernahmen und Hausdurchsuchungen, Rechtshilfeersuchen etc.) nicht durchgeführt werden und mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden». Insgesamt seien im Berichtsjahr 22'325 Fälle erledigt worden, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um 2643 Fälle entspreche. Mit Strafbefehlen wurden insgesamt 15'474 Fälle erledigt, woraus sich im Vergleich zum Jahr 2019 ein Rückgang von 3070 Fällen ergibt, heisst es im Jahresbericht. Dieser ist der letzte, den die langjährige Erste Staatsanwältin Angela Weirich verantwortet. Sie wird am 1. Juli neue Generalsekretärin von SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer. Ihre Nachfolge ist noch nicht bestimmt.