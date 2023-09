Staatsanwaltschaft BL Zwei Strafbefehle nach Gruppenschlägerei in Laufen Im Dezember 2021 kam es in Laufen zwischen der Eishalle und dem Bahnhof zu einer Massenschlägerei von Dutzenden Jugendlichen. Zumindest zwei junge Männer haben nun von der Baselbieter Staatsanwaltschaft Strafbefehle mit einer bedingten Geldstrafe wegen Landfriedensbruchs und Raufhandels erhalten.

Vor der Eishalle in Laufen kam es vor rund zwei Jahren zur Schlägerei. Bild: Stadt Laufen

Die Schlägerei zwischen zwei Gruppen junger Männer im Dezember 2021 in Laufen machte Schlagzeilen. Nun zeigen zwei Strafbefehle der Baselbieter Staatsanwaltschaft zumindest teilweise, was an jenem Dezemberabend im Umfeld der Eishalle geschah. Vieles bleibt unklar.

Ursprünglich ging es um einen Streit zwischen Einzelpersonen, die dann aber mit ihren Mobiltelefonen Verstärkung aufgeboten haben: Je nach Quelle trafen sich in Laufen gegen 20 Uhr schliesslich insgesamt zwischen 50 und 100 Personen. Eine Gruppe versammelte sich vor der Gesundheitskasse, der zweite Trupp traf sich einige Meter weiter vor der Eishalle. Teilweise waren die Männer dieser zweiten Gruppe maskiert und hatten auch Schlagstöcke dabei.

Die erste Gruppe flüchtete schliesslich, manche Personen gingen dann aber aufeinander los. Laut der Staatsanwaltschaft blieb es hauptsächlich bei Beleidigungen, Schubsereien und Tätlichkeiten. Die ganze Auseinandersetzung verlagerte sich teilweise bis zur Bahnhofstrasse, mehrere Passanten riefen die Polizei.

Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt.

Einige Teilnehmer wurden aber durchaus gewalttätig, mehrere junge Männer wurden an jenem Abend verletzt: Es gab diverse Prellungen, vor allem am Kopf, einige erlitten weitere Schürfungen und blutende Nasen.

Zumindest zwei in Laufen wohnhafte Täter wurden wegen der Prügelei nun bestraft: Ein heute 20-jähriger Spanier erhielt wegen Raufhandels und Landfriedensbruchs eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 110 Franken sowie eine Busse von 1000 Franken. Ein 21-jähriger Schweizer kassierte wegen derselben Tatbestände eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 30 Franken und eine Busse von 700 Franken.

Beide Männer haben gegen die Strafbefehle keine Einsprache erhoben, die Urteile sind vor zwei Wochen rechtskräftig geworden. Damit findet auch keine Gerichtsverhandlung statt. Um weitere fünf Männer kümmerte sich die Jugendanwaltschaft, weil sie zum Zeitpunkt der Schlägerei noch jünger als 18 Jahre alt waren.