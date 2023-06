Ständerat Erfolg für Maya Graf: Bundesrat muss Grenzregionen helfen, in mehr europäische Netzwerke zu kommen Ein Vorstoss der Baselbieter Ständerätin wurde am Mittwoch überwiesen. Sie verlangt, Schweizer Metropolitanregionen und Wirtschaftszentren besser europäisch einzubinden.

Maya Graf überzeugte am Mittwoch mit ihrem Vorstoss eine deutliche Mehrheit des Ständerats. Bild: Anthony Anex / Keystone

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf (Grüne) war am Mittwoch mit einem Vorstoss erfolgreich. Die kleine Kammer überwies ihr Postulat mit 28 zu 10 Stimmen an den Bundesrat. Graf verlangt von der Landesregierung, dass diese in einem Bericht aufzeigt, wie sie «die Metropolitanregionen und Wirtschaftszentren durch die Teilnahme an europäischen Projekt- und Programmpartnerschaften optimal unterstützen kann».

Der Bundesrat hatte die Ablehnung des Begehrens beantragt. Dies mit der Begründung, dass die Schweiz bereits in vielen solcher Gefässe dabei sei oder Klärungen laufen würden. Die Sissacherin verweist auf die blockierte Verhandlungssituation mit der EU, die den Zugang zu europäischen Programmen erschwert. Zur bz sagt sie: «Es freut mich sehr, dass der Ständerat mir gefolgt ist. Für einmal haben die Metropolitan- und Grenzregionen zusammengehalten.»

Kantone der Grenzregionen sollen besser zusammenarbeiten

An den Bundesrat hat Graf die klare Erwartung, «zu machen, was er nur kann». Besonders wichtig sei der Zugang zu europäischen Netzwerken im Energie- und Gesundheitsbereich. Konkret erwähnt Graf die Kooperation «Elena», die den Übergang zu einer nachhaltigen europäischen Energieversorgung anstrebt.

Maya Graf erwartet aber auch, dass die Grenzregionen, zu denen sie 15 Kantone zählt, selber besser zusammenarbeiten und sichtbarer werden. Ein Puzzleteil sei dabei die von Regio Basiliensis organisierte erste Konferenz der Schweizer Grenzregionen kommenden Oktober in Basel.