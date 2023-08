Ständeratswahlen Langwährender Schmerz als grösste Hoffnung: Sven Inäbnit soll für die Bürgerlichen den Bann brechen Der Binninger Sven Inäbnit soll die Grüne Sympathieträgerin Maya Graf aus dem Stöckli verdrängen und den Ständeratssitz nach 16 Jahren zurück zu den Bürgerlichen holen. Um dies zu erreichen, schreckt die Allianz nicht vor dem Frontalangriff zurück.

Sven Inäbnit will im Windschatten der bürgerlichen Allianz ins Stöckli: Simon Oberbeck (Mitte), Daniela Schneeberger (FDP-Nationalrätin), Dominik Straumann (SVP-Präsident), Ferdinand Pulver (FDP-Präsident). Bild: Kenneth Nars

Der langwährende Schmerz ist zugleich auch die grösste Hoffnung der Baselbieter Bürgerlichen. Der Schmerz darüber, dass der einzige Ständeratssitz seit 16 Jahren in rot-grüner Hand ist, obwohl das Baselbiet ein bürgerlicher Kanton ist, wie die Bürgerlichen selbst gern immer wieder betonen.

Diesen scheinbar unauflöslichen Widerspruch, dieses Paradoxon, soll nun ein Berner Oberländer lösen, der vor 30 Jahren – von der Pharmabranche angelockt – im Baselbiet heimisch wurde. «Diese Wahl steht für mich unter einem klaren Zeichen. Sie wird zur Richtungswahl», sagt Sven Inäbnit mit transparenter Hornbrille und seiner gewohnt ruhigen Stimme am Montagvormittag im Liestaler Tenum.

Inäbnit hat für seinen Wahlkampf-Auftakt bewusst einen Ort ausgesucht, der für Innovation steht, für Aufbruch. Wo mehrere Start-ups daheim sind, will er die schwierige Mission starten, die Grüne Maya Graf bei den Wahlen im Oktober aus dem Stöckli zu verdrängen. Er würde die wiederkehrenden Niederlagen der so stolzen Bürgerlichen Allianz vergessen machen.

Entgegen der bürgerlichen Logik

«Es ist Zeit für einen Wechsel, Zeit, dass jemand das Baselbiet im Ständerat so vertritt, wie das Baselbiet tickt», sagt Inäbnit vor den versammelten Medien. Eine wohl ausgeheckte Phrase für Wahlkampfwochen, die auch jene Hoffnung beinhaltet, welche die Bürgerlichen im Duell mit Maya Graf antreibt und nährt.

FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger, die vor vier Jahren bei den Wahlen vergebens versuchte, Grafs Einzug in den Ständerat zu verhindern, sitzt an diesem Montagmorgen an der Seite von Inäbnit und sagt: «Es ist nicht einzusehen, wieso die beiden Basel zwei linke Ständeräte nach Bern schicken.»

Um dies zu ändern, werden die Bürgerlichen rund um Kandidat Inäbnit den Frontalangriff auf Graf nicht scheuen. Die Bürgerliche Allianz, die Inäbnit stützt und zum Wahlkampf-Auftakt flankiert, stellt der Grünen ein Zeugnis aus. Aus ihrer Optik fällt dieses – wenig überraschend – ungenügend aus.

Sven Inäbnit trat am Montagmorgen vor die Medien und bewarb seine Ständeratskandidatur. Bild: Kenneth Nars

FDP-Kantonalpräsident Ferdinand Pulver projiziert eine Liste mit Grafs Vorstössen in Bundesbern und kritisiert diese scharf. Bloss zwei aus dieser Liste würden den freisinnigen Ideen entsprechen. «Wir brauchen eine andere Optik, um die Wirtschaftsstandorte zu stärken.»

SVP-Präsident Dominik Straumann zieht nach und verweist auf ein Ranking des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Demnach ist Maya Graf bezüglich wirtschaftsfreundlicher Politik bloss auf Rang 40 der 46 Ständeräte platziert. Das Verdikt Straumanns: «Auch für unseren Wohlstand ist es wichtig, eine bürgerliche Stimme im Ständerat zu haben.»

Weiter wird Inäbnit von seinen Polit-Kolleginnen und -Kollegen mit lobenden Adjektiven überhäuft. Er sei ein feiner Typ, eine ruhige, offene, gesellschaftsliberale Persönlichkeit. Lösungsorientiert, pragmatisch. Doch wer ist er wirklich?

Inäbnit übt die Nähe zu den Menschen

Erst bei der Frage nach seinen Wurzeln lösen sich Inäbnits Mundwinkel. Er zeigt ein Lächeln und erzählt. Aufgewachsen in Interlaken, kam der Pharmazeut wegen des Jobs in die Region Basel. Am Rhein konnte er die Pharmazie und die Wissenschaft verknüpfen. Inäbnit machte Karriere und gehörte bis vor kurzem der Geschäftsleitung von Roche an. Neben dem fordernden Job sei nicht viel Zeit geblieben, weshalb Inäbnit die Politik zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen zählt.

Seit 14 Jahren bringt sich der 59-Jährige als Milizpolitiker auf kommunaler und kantonaler Stufe im Baselbiet ein. Im Landrat fällt Inäbnit jeweils mit seinen fundierten Voten auf. Mit seinem Stil und seiner Art drängte er sich bislang allerdings kaum in den Vordergrund. «Ich bin nicht jemand, der plakative Medienbotschaften sendet. Ich setze lieber auf Inhalt und Substanz», sagt Inäbnit. In den kommenden Wochen will er, wie schon während den letzten Monaten, über Anlässe die Nähe zu den Menschen suchen.

Was die Inhalte betrifft, hat sich der strategisch denkende Inäbnit klare Schwerpunkte überlegt. Wie Graf will er sich für stabile Beziehungen mit der EU einsetzen, den Umbau der Spitallandschaft mitgestalten und Infrastrukturprojekte lösen. Der Binninger befürwortet den Rheintunnel und das S-Bahn Herzstück, nennt aber auch Veloschnellrouten.

Auch Grafs Erfahrungsvorsprung fürchtet er nicht. «Reichen allein 22 Jahre für Vernetzung und Durchschlagskraft?», fragt er rhetorisch. Er soll für die Bürgerlichen den Bann brechen.