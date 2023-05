Die Erkenntnisse Neue Statistik: Drei Viertel der Baselbieter Lehrpersonen arbeiten Teilzeit 2017 waren es 31 Prozent, 2022 lediglich 26 Prozent: Nur noch wenige Lehrpersonen arbeiten in Vollzeitpensen. Was sich sonst noch verändert hat.

An Primarschulen unterrichten mehr Frauen als Männer – in höheren Schulstufen ist das anders. Symbolbild: Peter Schneider/Keystone

5194 Lehrpersonen waren 2022 im Kanton Baselland tätig – das geht aus einem Webartikel des kantonalen Statistischen Amts hervor. Diese teilten sich 3432 Vollzeitstellen, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 3,1 Prozent entspricht – und etwa der Zunahme an Schülerinnen und Schülern.

Die meisten Lehrpersonen waren auf der Primarstufe tätig: 3029 Personen teilten sich dort 2000 Vollzeitäquivalente. Auf der Sekundarstufe 1 waren es 1250 Lehrpersonen (842 Vollzeitäquivalente), auf der Sekundarstufe 2 647 (408) und an den Berufsschulen des Kantons unterrichteten 309 Personen (184).

Kleinste Pensen an Berufsschulen

Dass sich über 5000 Lehrpersonen nicht ganz 3500 Vollzeitäquivalente teilen, zeigt: Im Lehrerberuf arbeiten viele im Teilzeitpensum. Genauer: Nur 26 Prozent aller Baselbieter Lehrpersonen arbeiteten 2022 Vollzeit, also 90 Prozent oder mehr. Rund 49 Prozent arbeiteten mehr als 50 Prozent, weitere 25 Prozent hatten ein kleineres Pensum. 2017 waren es noch 69 Prozent gewesen, die in einem Teilzeitpensum angestellt waren.

Wenig überraschend ist dabei der Unterschied zwischen Männern und Frauen. 41 Prozent der Männer übten ein Vollzeitpensum aus, während dies nur 21 Prozent der Lehrerinnen taten. Besonders gross ist der Unterschied an der Sekundarstufe 2: 11 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer arbeiteten dort mehr als 90 Prozent. Die kleinsten Pensen sind an den Berufsschulen zu finden, wo über ein Drittel der Lehrpersonen weniger als 50 Prozent arbeitete.

Mehr Lehrer in höheren Stufen

Ein Unterschied zwischen den Stufen lässt sich auch bei den Geschlechtern erkennen: Je höher die Schulstufe, desto weniger Lehrerinnen und mehr Lehrer. Während die Frauen an der Primarstufe 82 Prozent ausmachten, waren es an der Sekundarstufe 1 nur 59 Prozent. An der Sekundarstufe 2 überholten die Männer die Frauen, die dort noch 47 Prozent der Lehrpersonen ausmachten. An den Berufsschulen waren 39,5 Prozent Lehrerinnen.

In den Schulleitungen lässt sich dasselbe Bild beobachten, nur verschärft: Baselbieter Primarschulen wurden 2022 zu 72 Prozent von Frauen geleitet, die Sekundarstufen 1 und 2 zu je 33 Prozent. An den Berufsschulen des Kantons waren nur 25 Prozent aller Schulleitenden weiblich.

Bei den Lehrpersonen habe sich der Frauenanteil aber erhöht, schreibt das Statistische Amt: Betrug er 2022 insgesamt 72 Prozent, waren es 2012 67 Prozent.

Ebenfalls gestiegen sei der Anteil an ausländischen Lehrpersonen, meist deutscher, italienischer und französischer Staatsangehörigkeit: 2012 waren 3,3 Prozent der Baselbieter Lehrpersonen Ausländerinnen und Ausländer, 2022 waren es 7,3 Prozent.