Stein AG Novartis macht sich auf seinem eigenen Areal zum Mieter Das Pharmaunternehmen verkauft sein Firmengelände in Stein im Fricktal, inklusiver aller Produktionsanlagen. Käuferin ist Getec, die bereits in Schweizerhalle Areale vermietet.

Novartis will sich am Standort Stein im benachbarten Fricktal auf sein Kerngeschäft konzentrieren, nämlich das Herstellen von Medikamenten. Deshalb hat das Unternehmen beschlossen, die Weiterentwicklung ihres Life-Science-Parks Rheintal in Stein AG an Getec abzugeben, einem «Spezialisten für professionelle Industrieparks und Energielösungen», wie es in einer Mitteilung heisst. Novartis bleibe als grösste Mieterin im Life-Science-Park Rheintal, wird in der Mitteilung betont. Immobilien sowie infrastrukturbezogene Vermögenswerte und Dienstleistungen würden aber an Getec übertragen.

Über die Verkaufsbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart. Getec plant, den Life-Science-Park Rheintal langfristig weiterzuentwickeln und in das Gelände zu investieren, um neue Mieter zu gewinnen. Rund ein Drittel der Fläche in Stein ist zurzeit ungenutzt. Getec ist in der Region kein unbekannter Player. Das Unternehmen betreibt in Schweizerhalle bereits den Getec Swiss Park, wo unter anderem Novartis tätig ist. (bz)