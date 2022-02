Steuern Plötzlich sprudelt das Geld – Reinach verschätzt sich um 9 Millionen In Reinach werden die Steuern doch nicht erhöht. Der Gemeinderat hat sich bei den Prognosen der Steuereinnahmen massiv verschätzt.

Ein kleines Minus statt ein grosses erwartet Reinach in der Rechnung 2021. Darum kann der Steuerfuss unangetastet bleiben. bz-Archiv

Die Überraschung war gross und glich einem Geschenk zum Valentinstag an die Bevölkerung, als am vergangenen Wochenende publik wurde, dass der Reinacher Gemeinderat verzichten möchte auf die fürs laufende Jahr angesetzte Steuererhöhung, welche die Exekutive selber noch im Dezember beantragt hatte. Demnach hätte der Satz von 54,5 auf 57 Prozent steigen sollen.

Dass es das zusätzliche Geld gar nicht brauche, hatte Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) höchstpersönlich in einem E-Mail mitgeteilt, die er dem Einwohnerratspräsidium und den Fraktionspräsidenten am Samstag zukommen liess. Folgerichtig empfahl Buchs den Empfängerinnen und Empfängern, an der folgenden Sitzung des Einwohnerrats gegen die Steuererhöhung zu stimmen.

Doch damit nicht genug. Pikant an der spontanen finanzpolitischen Kehrtwende ist, dass die Abstimmung von vorgestern Montagabend über den Steuerfuss 2022 nur nötig wurde, weil an der Einwohnerratssitzung im Dezember, als das Gremium der Steuererhöhung eigentlich zugestimmt hatte, nicht genau ausgezählt, sondern nur geschätzt wurde, wie viele Ratsmitglieder mit Ja gestimmt hatten. Für eine Steuererhöhung braucht es im Einwohnerrat eine Zweidrittelmehrheit.

Künftige Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen

Erst dieser Formfehler machte es dem Gemeinderat möglich, sich «rasch an neue Entwicklungen und Situationen anzupassen und flexibel zu entscheiden», sagte der Gemeindepräsident. Um die finanzielle Situation Reinachs stehe es zwar nach wie vor nicht glänzend, doch weit weniger schlimm als prognostiziert: Statt des budgetierten Verlusts von gut 9 Millionen wird die Jahresrechnung 2021 mit einem kleinen Verlust von gut 400'000 Franken abschliessen, und dies, ohne finanzpolitische Reserven aufzulösen. Der verbesserte Jahresabschluss resultiere aus höheren Steuereinnahmen von rund 6 Millionen Franken und tieferen Ausgaben – fast alle Leistungsbereiche blieben unter dem Budget.

Auf die Kritik, warum der Gemeinderat erst wenige Tage vor der Abstimmung wisse, wie es um den Jahresabschluss stehe, konterte Buchs:

«Eine Gemeinde ist kein Produktionsbetrieb, der sein Ergebnis relativ genau abschätzen kann.»

Gerade Steuereinnahmen durch international tätige Konzerne, von denen es in Reinach einige gebe, könnten zu plötzlichem Geldsegen führen. Zudem hatte der Gemeinderat wegen der Pandemie sehr vorsichtig budgetiert, was zur positiven Überraschung beigetragen haben könnte.

Die SVP und die Grünen, die sich während der ganzen Finanzdebatte im vergangenen Jahr gegen Steuererhöhungen und Sparmassnahmen ausgesprochen hatten, begrüssten die Kehrtwende des Gemeinderats zwar, nutzten die Gunst der Stunde und ihre Rolle in der Opposition aber zu einem Rundumschlag gegen die Exekutive.

Die Empfehlung des Gemeinderats, auf die Steuererhöhung zu verzichten, stiess aber mehrheitlich auf Zustimmung. So sagte etwa Christoph Layer (GLP):

«Ich bin gegen eine Steuererhöhung auf Vorrat.»

Melchior Buchs mahnte: «Trotz des erfreulichen Ergebnisses herrscht bezüglich der Finanzlage der Gemeinde nicht eitel Sonnenschein.» Eine Steuererhöhung in den kommenden Jahren sei also nicht vom Tisch.

Neue Velobrücke über A18: Wichtig oder unnötig?

Weiter diskutiert wurde im Ortsparlament über eine Velo- und Fussgängerbrücke, die künftig das Reinacher Industriegebiet Kägen mit dem Bahnhof Dornach-Arlesheim verbinden soll (die bz berichtete). Vorgesehen ist eine 130 Meter lange und 4,5 Meter breite Stahlbrücke, die vom Christoph-Merian-Ring her in einer S-Form über die Autobahn A18 verlaufen soll. Reinach müsste nur einen Viertel der Kosten tragen, «deshalb ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses Projekt in Angriff zu nehmen», sagte der zuständige Gemeinderat Markus Huber (SP) am Montag.

Gegen den Widerstand der SVP überwies der Einwohnerrat das Geschäft an die Sachkommission Bau, Umwelt und Verkehr, wo es analysiert und beraten wird.