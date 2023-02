Stinkbombe Buttersäure-Attacke auf UBS: Waren es linksextreme Chaoten? Die Stinkbomben-Attacken auf die UBS-Filialen in Liestal und Laufen vom vergangenen Montag kommen möglicherweise aus dem Umfeld von linksextremen Chaoten. Mittlerweile ist auf einem einschlägigen Portal ein Bekennerschreiben aufgetaucht, die Polizei ermittelt.

Der morgendliche Einsatz mit Chemiewehr anlässlich der Buttersäure-Attacke auf die UBS-Filiale in Liestal. BZ/bz Zeitung für die Region

Grosse Aufregung am Morgen in Liestal und am Nachmittag in Laufen: Vergangenen Montag wurden die Baselbieter Einsatzkräfte und vor allem auch die Chemiewehr von Gestanksattacken auf zwei UBS-Filialen auf Trab gehalten. Grund für den Geruch in beiden Filialen war ausgeschüttete Buttersäure, die schon in kleinen Mengen ausserordentlich stinkt.

Wenige Tage nach der Tat haben linksextreme Kreise auf einem einschlägigen Blog die Attacken zumindest kommentiert: «Diese Aktion steht in Solidarität mit allen Unterdrückten und kämpfenden Menschen weltweit!» Die UBS «stinke zum Himmel» und würde unliebsame Regime unterstützen, heisst es weiter. Illustriert wurde der nicht unterzeichnete Blog-Eintrag mit einer Collage von Bildern der bz – ungefragt, natürlich.

Buttersäure: Eine oft viel zu stark duftende Protestnote

Ob es sich tatsächlich um eine Art Bekennerschreiben oder lediglich um eine Sympathiebekundung handelt, welche die Tat ideologisch zu kapern versucht, ist noch unklar. Auf Anfrage sagt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, dass die mutmassliche Täterschaft aus dem linksextremen Lager kommen dürfte: «Weitere Abklärungen diesbezüglich laufen noch.»

Die Täterschaft hatte sich in der Nacht auf vergangenen Montag Zugang zu den Eingangsbereichen der Bankfilialen in Liestal und Laufen verschafft und dort geringe Mengen der Buttersäure verschüttet. Danach machte sie sich aus dem Staub. Buttersäure stinkt auch in geringen Mengen ausserordentlich und wird oft im Rahmen von Unmutsäusserungen als vorsätzliche Gestanksattacke auf Läden und andere Einrichtungen mit Kundenfrequenz eingesetzt.