strafgericht BL 700 Franken Busse für rasantes Überholmanöver eines ehemaligen Autohändlers Mit Tempo 117 statt 80 überholte ein 72-jähriger Autofahrer ausserorts vor Buckten einen Lastwagen und wurde dabei geblitzt. Das Baselbieter Strafgericht sah darin keinen groben Verstoss gegen die Verkehrsregeln und milderte einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft ab.

Der Automobilist wurde mit 33 km/h zu viel geblitzt. Symbolbild: Kenneth Nars

«Ich bin sicher zu schnell gefahren. Aber ich habe keine grobe Verkehrsregelverletzung begangen», sagte der 72-jährige Mann am Dienstag vor dem Strafgericht in Muttenz. Im Juni 2021 blitzte man ihn zwischen Läufelfingen und Buckten mit 117 Kilometern pro Stunde, nach Toleranzabzug mit netto 113, in der 80er-Zone sind das 33 zu viel. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Strafbefehl wegen grober Verkehrsregelverletzung aus, dagegen erhob der ehemalige Autohändler Einsprache.

«Der Lastwagen vor mir fuhr auch nach der 80er-Zone einfach mit 50 weiter. Da dachte ich, er hat ein technisches Problem oder er will mich vorlassen. Als ich ihn dann überholte, beschleunigte er etwa auf 80 bis 100. Ich bekam Panik», sagte der 72-Jährige vor Gericht. Zurückfallen lassen habe er sich nicht wollen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu gefährden.

«Er hat in einem Sekundenbruchteil eine Entscheidung getroffen, die auch einem Dritten als sinnvolle und logische Handlung erscheinen würde», meinte Verteidiger Jonathan Felber. Eine Busse wegen einfacher Verkehrsregelverletzung genüge, es liege hier keine grobe Verletzung vor.

Kein rücksichtsloses Verhalten

Einzelrichter Andreas Schröder betonte, korrekt wäre es gewesen, das Überholmanöver abzubrechen: «Auch beim Überholen darf man die 80 nicht überschreiten, auch wenn das vielfach nicht eingehalten wird.» Für eine grobe Verletzung werde allerdings ein rücksichtsloses Verhalten verlangt, und dies könne man hier dem Mann nicht unterstellen.

Das Fazit: Schröder beliess es bei einer Busse von 700 Franken wegen einfacher Verkehrsregelverletzung. Über die Dauer des Ausweisentzuges entscheidet die Administrativbehörde separat. Der 72-Jährige hatte ursprünglich auch die Messung angezweifelt und ein Gutachten verlangt, deshalb muss er nun auch Verfahrenskosten von über 2500 Franken übernehmen.

Schröder betonte allerdings, vor 17 Jahren habe das Bundesgericht (BGE 6A_4/2006) einen fast identischen Vorfall als grobe Verkehrsregelverletzung eingestuft. Die Staatsanwaltschaft kann den Fall noch weiterziehen.