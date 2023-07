Strafgericht Baselland Bauarbeiter wurde in Zwingen von Zug erfasst: Nun stehen zwei Kollegen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht Im November 2019 kam der Sicherheitschef einer Baustelle am Bahnhof Zwingen ums Leben. Am Donnerstag entscheidet das Baselbieter Strafgericht, ob es fahrlässige Tötung war.

Am Bahnhof Zwingen wurde vor vier Jahren ein Bauarbeiter von einem Zug erfasst und getötet. Bild: Kenneth Nars

Es war ein tragischer Arbeitsunfall, der es bis in die nationalen Boulevardmedien schaffte: Am Bahnhof Zwingen verlor der Sicherheitschef auf ebenjener Baustelle sein Leben, für deren Sicherheit er die Hauptverantwortung hatte. An einem späten Novemberabend im Jahr 2019 wurde er von einem durchfahrenden Zug getötet, der auf dem Weg von Delémont nach Basel war.

Fast vier Jahre nach dem tödlichen Unfall stehen am Donnerstag zwei Arbeitskollegen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen vor dem Baselbieter Strafgericht. Wie sich nun zeigt, erfasste der ICN kurz vor Mitternacht den Sicherheitschef, als dieser mit einem Mitarbeiter heftig über angeblich unzureichend beachtete Sicherheitsregeln auf der Baustelle diskutierte. Gerade als er die Diskussion beenden wollte und sich wegdrehte, kam es zum Zusammenstoss.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 29-Jährige weggeschleudert und starb auf der Unfallstelle innerhalb weniger Minuten. Gemäss Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft erlitt das Opfer durch den vorbeirasenden Zug «unter anderem einen Querriss der Körperhauptschlagader, Einrisse im Herzbeutel, in der unteren Hohlvene und beiden Herzvorhöfen, welche allesamt nicht überlebbar und unmittelbar todesursächlich waren».

Sicherheitschef verliess gesicherten Bereich

In der Nacht des tödlichen Unfalls fanden Bauarbeiten am Zwingner Bahnhof statt. Der Baustellenbereich war teilweise gesperrt und mit einer optischen und akustischen Warnanlage ausgestattet. Um mit dem Bauleiter zu diskutieren, verliess der Sicherheitschef jedoch den gesicherten Bereich. Dort habe er sich laut Staatsanwaltschaft «ohne Notwendigkeit und ohne Rechtfertigungsgrund und damit unzulässigerweise» aufgehalten.

Wie der Anklageschrift zu entnehmen ist, habe der Bauleiter die Diskussion nicht an einen anderen Ort verlegt, obwohl er sah, dass sich der Sicherheitschef in den Gefahrenbereich begeben hatte. Zudem habe er, obwohl ihm bewusst war, dass das Warnsystem aktiviert wurde und einen Zug ankündigte, den Sicherheitschef nicht darüber informiert.

Opfer nicht auf Fehlverhalten hingewiesen

Neben dem Bauleiter muss sich auch der in der Tatnacht zuständige Sicherheitswärter vor dem Strafgericht verantworten. Diesem kam die Aufgabe zu, die Sicherheit für seinen Bautrupp zu gewährleisten. Obwohl er gesehen hatte, dass sich der Sicherheitschef im Gefahrenbereich aufhielt, habe er es «pflichtwidrig unvorsichtig» unterlassen, den 29-Jährigen auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Auch habe er die Warnanlage nicht überwacht. Wären diese Pflichten eingehalten worden, wäre der Sicherheitschef laut Anklageschrift unverletzt geblieben.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft fordert für den Sicherheitswärter eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren. Zusätzlich zur fahrlässigen Tötung werden ihm in anderen Fällen auch verschiedene Verkehrsdelikte zur Last gelegt. Der Bauleiter soll eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 180 Franken entrichten.