Strafgericht Baselland «Gut erzogen, folgsam, absolut unproblematisch»: Busse für zerstrittene Hundehalter aus Lupsingen Schäferhund gegen Yorkshire Terrier: Hundegekläff in Lupsingen führt zur Rangelei zwischen den Herrchen. Und vor Gericht zu zwei Bussen.

Zwei Yorkshire Terrier und ein Malinois haben sich in Lupsingen nicht gut verstanden – die Hundebesitzer sich ebenso wenig. Symbolbild: Zvg / AAR

«Wenn ich einen kleinen Hund habe und Angst habe, dann nehme ich ihn halt an die Leine», meinte der 39-jährige Mann am Montagmorgen im Strafjustizzentrum in Muttenz. Kleine Hunde sind allerdings nicht so ganz sein Ding, denn seine Hündin Spa ist ein Malinois, also ein belgischer Schäferhund. «Wir haben einen sauber erzogenen, tipptopp-sozialen Hund. Der beisst nicht», so der 39-Jährige.

«Mein Mandant wird als verantwortungsloser Kampfhundehalter dargestellt und ist so auch beim Kantonalen Veterinäramt angeschwärzt worden», sagte sein Verteidiger Christian Haidlauf. Doch genau das stimme eben nicht: Das Amt habe den Hund detailliert abgeklärt und kam zum Schluss, er sei nicht aggressiv. «Gut erzogen, folgsam, absolut unproblematisch», zitierte Haidlauf aus dem Bericht. Hätte der andere Hundehalter seine Hunde angeleint gehabt, wäre es damals nicht zur Konfrontation gekommen.

Unterschiedliche Versionen über den Hergang

Damals, das war im März 2019, und mit dem anderen Hundehalter war der heute 74-jährige Mann gemeint, der mit Pukkie und Chicco unterwegs war. Die Yorkshire Terrier waren deutlich kleiner, und laut dem 74-Jährigen ist es in Lupsingen absolut normal, dass die Hunde frei unterwegs sind. «Die beschnuppern sich und haben Kontakte. Und dass sein Hund (gemeint ist: jener des anderen Hundehalters) nicht beisst, ist einfach unwahr», meinte er.

Die Versionen über den genauen Hergang an jenem Märztag gingen am Montag weit auseinander: Der 39-Jährige sagte, seine Malinois-Hündin sei von nicht angeleinten Hunden angegangen worden, daher habe er sie von der Leine gelassen. Der 74-Jährige hingegen war überzeugt davon, dass der Mann die Hündin auf seine Hunde gehetzt hatte.

Streit zwischen den Hundehaltern endet in Rangelei

Bereits vier Monate zuvor war der 39-Jährige im November 2018 mit der Ehefrau des 74-Jährigen bei einem Hundespaziergang in Lupsingen aneinandergeraten, als Spa und Pukkie aufeinander trafen. Es endete mit einer Bissverletzung von Pukkie. Der Verstoss gegen das Kantonale Gesetz über das Halten von Hunden wurde am Montag aber nicht mehr geklärt, durch die dreijährige Verjährungsfrist ist die Sache mittlerweile verjährt.

Die Auseinandersetzung im März 2019 endete schliesslich in einer Rangelei: Der leicht gehbehinderte 74-Jährige wollte die Hunde trennen, stürzte zu Boden, und schlug danach auf den 39-Jährigen ein und beschimpfte ihn. «Er hat den kleinen Hund regelrecht gequält, das ging sicher eine Minute lang», klagte der 74-Jährige.

Zwei Bussen und hohe Anwaltskosten

Der 39-Jährige hatte Teile der Szene mit seinem Mobiltelefon gefilmt: Als belastender Beweis war dies vor Gericht nicht zugelassen, doch als Argument zur Entlastung berücksichtigte das Gericht die Aufnahmen teilweise.

Das Fazit von Einzelrichter Daniel Schmid nach einem langen Morgen: Der 74-Jährige erhielt eine Busse wegen Tätlichkeiten, der 39-Jährige eine Busse von 400 Franken wegen Verstosses gegen das Hundegesetz. In den meisten Punkten gab es Freisprüche, und beide Männer bleiben auf hohen Anwaltskosten sitzen. Das Urteil können sie noch weiterziehen, und auch zivilrechtlich stehen den Männern noch Möglichkeiten offen.