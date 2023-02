Strafgericht BL Querulant erscheint nicht zur Verhandlung – und schickt stellvertretend Auszüge seines Passes Selbst der amtliche Verteidiger wusste nicht, wo sein Mandant geblieben war. Ein 44-jähriger Deutscher hätte am Dienstagmorgen wegen insgesamt 27 Delikten vor dem Baselbieter Strafgericht erscheinen müssen. Er bedrohte die Behörden mehrfach.

Am Zoll in Rheinfelden widersetzte sich der Angeklagte mehrfach den Anweisungen der Behörden. Mario Heller

Am Tag vor der Verhandlung habe das Gericht ein Schreiben des Angeklagten erhalten, erzählte Gerichtspräsident Andreas Schröder am frühen Dienstagmorgen im gut gefüllten Verhandlungssaal. Der Stuhl des Beschuldigten aber war leer geblieben. Dieser hatte in seinem Brief ausgeschnittene Auszüge seines deutschen Reisepasses beigelegt. «Es machte den Anschein, er sei nach seinem Verständnis somit vor dem Gericht erschienen», sagte Schröder.

In seinem Schreiben hatte der im Oberbaselbiet wohnhafte 44-Jährige geschrieben, beiliegend erhalte das Gericht termingerecht seine Person zur Vorladung. Der amtliche Verteidiger sagte, er deute diese Worte wie das Gericht. «Er ist nicht Person, er ist Mensch – er macht da eine Unterscheidung», sagte Moritz Gall. Er selbst habe schon «seit sehr langer Zeit überhaupt keinen Kontakt» mehr mit dem Angeklagten gehabt.

So beriet das Gericht die Frage, ob die Verhandlung trotzdem durchgeführt werden könne. Aufgrund der Abwesenheit des Angeklagten, müsse eine neue Hauptverhandlung angesetzt werden, sagte Schröder. Es sei denn, die Verteidigung würde ein Dispensationsgesuch stellen. Verteidiger Gall meinte darauf, er habe keine entsprechenden Instruktionen. Sagte dann aber: «Wenn man die Verhandlung trotzdem macht, würde er wohl nicht opponieren. Auch, weil er das Gericht sowieso nicht anerkennt.»

Polizeibeamte mit Brecheisen bedroht

Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, der Fall könne nicht im Abwesenheitsverfahren beurteilt werden. Sie stellte den Antrag, den Termin zu verschieben. Zudem solle das Gericht sich nicht auf eine Vorladung verlassen, sondern den Angeklagten polizeilich zuführen.

Die Dreierkammer beriet sich daraufhin und entschied, eine zweite Verhandlung anzusetzen. Ob das Gericht den Angeklagten polizeilich zuführt, werde es zu gegebener Zeit entscheiden. Es sei eine Frage der Verhältnismässigkeit, sagte Schröder. Und: Es stelle sich auch die Frage, «ob man die Polizei dem aussetzen will, nachdem, was bisher geschehen ist».

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Vignette gefälscht zu haben. Symbolbild: Christian Beutler/ KEYSTONE

Damit bezog sich der Gerichtspräsident auf die Drohungen, die vom Beschuldigten ausgegangen waren. Mit einem eingeschriebenen Brief an einen Chefbeamten des Betreibungs- und Konkursamts drohte er, diesen an seinem Wohnort aufzusuchen und seiner Familie etwas anzutun.

Auf diese Drohung hin nahm die Kantonspolizei den Mann an seinem Wohnort fest. Währenddessen bedrohte er die Polizistinnen und Polizisten mehrfach mit einem Brecheisen, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Der Angeklagte war daraufhin viereinhalb Monate in Untersuchungshaft.

Stete Schikanen gegenüber den Behörden

Aufgrund der Vorgeschichte hatte das Gericht am Dienstagmorgen auch Polizeibeamte aufgeboten. Wie Schröder sagte, rechnete man möglicherweise mit Publikum, das der Reichsbürgerszene angehört, welcher offenbar auch der Angeklagte angehören könnte.

Vor den Drohungen war der Angeklagte mehrfach wegen der Straftaten und Vergehen aktenkundig geworden. Insgesamt wirft ihm die Staatsanwaltschaft 27 Delikte vor. Dabei fiel der Mann immer wieder als Querulant auf.

Auf Kriegsfuss mit den Behörden

So montierte er etwa den Wasserzähler wiederholt verkehrt herum, womit der Wasserverbrauch rückwärts gezählt wurde. Bei der Einreise am Zoll weigerte er sich, allfällig zu verzollende Waren zu zeigen und versuchte vor den Beamten zu fliehen. Im Zuge dieser Kontrolle fanden die Beamten eine gefälschte Autobahnvignette.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, den Wasserzähler manipuliert zu haben. Symbolbild: Shutterstock

Wegen nicht bezahlter Verkehrssteuern hätte der Beschuldigte auch nicht mehr Auto fahren dürfen. Er versteckte deshalb Autonummern, welche die Polizei abmontieren wollte und verwehrte den Behörden den Zutritt. Vor seiner Festnahme hatte der Angeklagte zudem verschiedentlich Betreibungs- und Pfändungsbeamte bedroht, als diese erschienen, um sein Haus für eine angeordnete Zwangsversteigerung zu schätzen.

Zu all diesen Delikten wird sich der Beschuldigte an der zweiten Verhandlung äussern müssen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Gemäss Staatsanwaltschaft steht auch eine Landesverweisung im Raum. Erscheine er nicht, könne ein Abwesenheitsverfahren stattfinden, sagte Gerichtspräsident Schröder. Denn er habe die Gelegenheit erhalten, sich zu äussern.