Strafgericht Muttenz Maskengegner lässt sich aus dem Gerichtssaal schleifen – akzeptiert aber die neue Busse Ein 51-jähriger Mann war im Februar 2021 gebüsst worden, weil er an der Sissacher Nicht-Fasnacht keine Hygienemaske getragen hatte. Vor Gericht wurde er freigesprochen. Weil er sich bei besagter Verhandlung aber erneut der Maske verweigerte, muss er nun eine neue Busse zahlen.

Der heute 51-Jährige weigerte sich, im Strafgericht in Muttenz eine Hygienemaske zu tragen. Symbolbild: Keystone

Es war wohl die skurrilste Gerichtsverhandlung der letzten Jahre: Im vergangenen Februar weigerte sich ein heute 51-jähriger Maskengegner aus Sissach, im Strafgericht in Muttenz eine Hygienemaske zu tragen. Ursprünglich hatte er im Februar 2021 an der Sissacher «Nicht-Fasnacht» eine Busse erhalten, weil er in der dortigen Begegnungszone keine Maske trug.

Der Strafbefehl war aber unklar formuliert und bezog sich vor allem auf das Verhalten des Mannes bei der mobilen Polizei an der Netzenstrasse in Sissach. Deshalb gab es im Februar 2022 einen Freispruch, und damit musste der Mann auch keine Kosten übernehmen.

Mitgekriegt hatte er den Freispruch allerdings nicht direkt, weil ihn die Polizisten zuvor aus dem Saal schleifen mussten. Inzwischen hat er einen Strafbefehl erhalten: Die neue Busse beträgt 100 Franken wegen Nichttragens der Maske im Gerichtssaal. Dazu kommen 200 Franken Verfahrenskosten, insgesamt somit 300 Franken. Dagegen hat der 51-Jährige keine Einsprache erhoben, der Strafbefehl ist letzte Woche rechtskräftig geworden. Eine Gerichtsverhandlung gibt es somit nicht mehr. Bezahlt er die Busse nicht, wird diese in eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag umgewandelt.