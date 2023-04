STRASSENSPERRE Besserung für abgeschottete Prattler Gewerbe in Sicht: Kanton könnte der Gemeinde unter die Arme greifen Die Baselbieter Regierung möchte einen provisorischen Lückenschluss der Lohagstrasse bauen. Seit der Sperrung der Rheinstrasse gerieten die Gewerbler an der Netzibodenstrasse ins Abseits, diese Massnahme soll sie retten.

Die Sperrung der Rheinstrasse war für die Gewerbe an der Netzibodenstrasse ein harter Schlag. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Seit dem 9. Dezember 2022 ist die Rheinstrasse in Pratteln gesperrt. Der Verkehr fliesst über die neugebaute Rauricastrasse. So sollen die Gebiete am Rhein vom Verkehrslärm entlastet und der Siedlungsraum für Wohnungsbau aufgewertet werden.

Die Verlängerung der Lohagstrasse, die im Zuge der Gebietsentwicklung Salina Raurica Ost geplant war, wurde aber nach dem Nein der Baselbieter Stimmbevölkerung zur Tramverlängerung 2021 vom Kanton und der Gemeinde zumindest bis Mitte 2024 sistiert. So entstand «die sehr unbefriedigende Situation , dass die bereits eingeleitete Verlegung der Kantonsstrasse erfolgt ist, das ergänzende kommunale Strassennetz aber noch nicht fertiggestellt ist», teilt der Kanton mit. Die Betonsperren an der Rheinstrasse zu entfernen, sei keine Option, da der Verkehr dann weiter westlich wieder anstehe, wo noch keine gesicherte und signalisierte Zufahrt auf die Rauricastrasse existiere.

Ein harter Schlag für die Gewerbler an der Netzibodenstrasse: Sie waren auf einmal vom Verkehr abgezwackt, der zuvor über die Rheinstrasse rauschte und sie mit wertvoller Laufkundschaft versorgte.

Um der Gemeinde Pratteln unter die Arme zu greifen und die isolierten Gewerbe schnellstmöglich aus der Misere zu holen, beantragt die Regierung beim Landrat für einen provisorischen Lückenschluss der Lohagstrasse eine einmalige Ausgabe von 1'040'000 Franken. Die Umsetzung der definitiven Lohagstrasse soll später «durch die Gemeinde Pratteln ausgeführt und finanziert werden», schreibt der Kanton.