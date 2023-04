STRASSENSPERRUNG Prattler Panzersperren: Petitionäre sammeln Unterschriften auf Hochtouren, um die Rheinstrasse wieder zu öffnen Seit Mitte Februar machen betroffene Geschäfte der Netzibodenstrasse zusammen mit der Baselbieter Wirtschaftskammer Druck: Sie fordern die sofortige Öffnung der Rheinstrasse, denn die Strassensperre zwackt sie noch immer vom Kundenstrom ab. Der Kanton sucht Lösungen.

Betonblöcke verhindern ein Durchkommen: Die Gewerbezone Netzibodenstrasse ist nur via Umweg erreichbar, das Schild wurde auf die Bitte betroffener Geschäfte hin angebracht. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Im Volksmund spricht man von «Prattler Panzersperren» und vom Baselbieter «Checkpoint-Charlie». Gemeint sind die am 9. Dezember auf der Rheinstrasse eingerichteten Betonblöcke, die mit Ausnahme der Linienbusse und der Fahrräder keinen Verkehr von Augst Richtung Pratteln durchlassen.

Am Rheinufer soll nebst Wohnungen eine Fuss- und Veloverbindung entstehen, weshalb die Rheinstrasse zurückgebaut wird. Die dafür nötige Sperrung sollte an den Kapazitätsausbau alternativer Verkehrsführungen geknüpft sein. Die Gewerbezone der Netzibodenstrasse ist aber nach wie vor nur über provisorische Umwege erreichbar. Im Januar reichte die FDP-Landrätin Christine Frey einen Vorstoss ein, der die Öffnung der Rheinstrasse forderte.

Unabhängig davon läuft seit Februar auch eine Petition mit der Forderung, die Rheinstrasse sofort zu öffnen. Gewerbetreibende, die zuvor über die Rheinstrasse erreicht wurden, zeigen sich verärgert und verständnislos – insbesondere solche, die von Laufkundschaft leben oder deren Produkte auch an zugänglicheren Orten verkauft werden. Den Unmut auf den Punkt bringt Jörg Rickenbacher von der ansässigen Bosch Thermotechnik AG: «Die Regierung sollte die Grösse haben und zugeben, dass sie hier Mist gebaut hat.»

Die neue Linienführung im Gebiet Salina Raurica isoliert die Gewerbezone bei der Netzibodenstrasse. Grafik: Stefan Bogner

Baselbieter Wirtschaftskammer hinter Petition

«Nach der Sperrung erhielten wir vom ansässigen Gewerbe viele Reaktionen», sagt Dominik Rieder von der Baselbieter Wirtschaftskammer. Daraufhin organisierten wir einen Austausch mit den Unternehmen, auch um die mögliche Petition zu besprechen. Es nahmen rund 80 Gewerbetreibende teil. Die Petition wurde schliesslich Mitte Februar lanciert. Im Komitee sitzen mehrere betroffene Gewerbetreibende.

Mit dem Rücklauf der Unterschriften seien sie sehr zufrieden, sagt Rieder. Die Unternehmen seien sehr aktiv am Sammeln. Von der Sperrung betroffen seien auch deren Kundschaft sowie Anwohner in der Region Augst, die Richtung Pratteln oder Basel unterwegs seien. Die Regierung argumentiere, dass es im betroffenen Gebiet Ansiedlungsüberlegungen gebe. «Bis dort aber der erste Bagger auffährt, wird es noch lange dauern», meint Rieder.

Die erschwerte Zufahrt zur Netzibodenstrasse sorgt seit Dezember für Kritik. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Hassan Richard, Geschäftsführer von Office World und Mitglied im Petitionskomitee, zeigt sich zufrieden mit der Resonanz auf die Petition. «Wir haben in unserem Geschäft alleine schon an die 700 Unterschriften beisammen.» Er sei froh, dass der Kanton zumindest die Situation erkannt habe und am Ausarbeiten von Lösungen sei. Ihm gehe es lediglich um die 300 Meter hinter den Betonblöcken, die wieder geöffnet werden müssten, dann kämen die Kunden wieder zu den Geschäften.

Entfernung der Betonblöcke sei unmöglich

Laut der Medienstelle der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion sei sich der Kanton der «unbefriedigenden Situation bewusst». Er sei deshalb mit der Gemeinde Pratteln daran, eine Lösung zu erarbeiten, «um die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets zu verbessern». Man könne erst nach den Frühlingsferien über das weitere Vorgehen informieren.

Auch Urs Hess, Prattler Gemeinderat und Vorsitzender des Tiefbaudepartements, sagt: «Wir stehen im regen Austausch mit dem Kanton.» Für die Gemeinde sei die aktuelle Situation auch nicht befriedigend. «Wir sind auf gutem Weg zu Lösungen, doch eine Öffnung der Rheinstrasse, wie sie die Petition fordert, ist nicht mehr möglich.»

Würden die Betonblöcke entfernt, stünden die Fahrzeuge beim Coop an der Ecke zur Salinenstrasse wieder an, denn die Zufahrt zur Rauricastrasse wurde dort noch nicht gebaut. Es würde zu einem massiven Kapazitätsverlust führen.