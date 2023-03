Strom Energieversorger Primeo Energie wirft 75 Millionen auf, um die Preise zu glätten Die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass die Stromrechnung teuer bleiben wird. Der abtretende Firmenchef Conrad Ammann rechnet nicht mit einer Entspannung in nächster Zeit.

Der 64-jährige Primeo-Chef Conrad Ammann tritt nach knapp elf Jahren ab. Bild: Kenneth Nars

Anfang Jahr hat der Energieversorger Primeo Energie deutlich höhere Stromrechnungen an die Kunden verschickt. Im Beispiel einer 4-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und einem Jahresstrombedarf von 2500 Kilowattstunden erhöhten sich die Kosten um rund 245 Franken pro Jahr. Je nach Produkt und Bezugsprofil ist die jährliche Rechnung für grössere Wohnungen zwischen 200 und 400 Franken gestiegen, wie Primeo-Chef Conrad Ammann an einer Medienkonferenz am Hauptsitz in Münchenstein sagte.

Entwarnung konnte Ammann nicht geben: «Wir werden in den nächsten zwei bis drei Jahren kaum Spielraum haben, um die Strompreise zu senken.» Denn Ammann rechnet nicht damit, dass die europäischen Grosshandelspreise in nächster Zeit spürbar sinken werden. Hinzu kommen die steigenden Tarife für das Übertragungsnetz, welche die Netzgesellschaft Swissgrid vergangene Woche bekannt gab.

Während Jahren war die Strombranche Preise von 50 Euro pro Megawattstunde gewohnt. Bereits Ende 2021 stiegen die Kurse in Erwartung einer Energieknappheit an. Vergangenen August erreichten sie dann mit 800 Euro pro Megawattstunde einen Rekordwert. Inzwischen ist der Preis wieder unter 150 Euro gefallen. Primeo geht davon aus, dass sich der Preis in den nächsten Jahren zwischen 100 und 180 Euro pro Megawattstunde bewegen wird. Dies sei zwei- bis dreimal so viel wie im langjährigen Schnitt vor der Energiekrise.

«Wir sind bewusst ins Risiko gegangen»

Primeo habe sich dafür eingesetzt, die Preise für die Kunden zu glätten, sagte Ammann. Es sei das Ziel gewesen, den Preisaufschlag verkraftbar zu gestalten. In der regulierten Grundversorgung hat der Baselbieter Energieversorger 25 Millionen Franken dafür aufgewendet, bei den Grosskunden 50 Millionen Franken.

«Wir sind hier bewusst ins Risiko gegangen», sagte Ammann. Schliesslich sei unklar, ob das Geld wieder hereingeholt werden könne oder nicht. Sollten die Marktpreise wieder sinken, könnte Primeo dies verzögert oder weniger stark an die Kunden weitergeben, um so die 75 Millionen Franken zumindest zum Teil wieder zurückzugewinnen. Ein ähnliches Vorgehen hat auch der Basler Energieversorger IWB gewählt.

Geringer Spareffekt

Trotz Sparappellen des Bundes und der Kantone sank der Stromverbrauch der Primeo-Kunden in der Grundversorgung lediglich um vier Prozent. «Man kann sich nun fragen, ob das viel oder wenig ist», sagte Ammann. In der Bevölkerung sei das Bewusstsein gewachsen, dass nicht nur Energie, sondern Öl und Gas teurer geworden seien und sich Investitionen in erneuerbare Energien und effizientere Geräte lohnten.

Ohnehin lasse sich der Spareffekt aufgrund der steigenden Zahl von Photovoltaikanlagen nur beschränkt messen. Denn Primeo kann nicht sagen, wie viel vom gewonnen Solarstrom für den Eigenverbrauch verwendet wird.

Neuer Chef im Mai

Die steigenden Strompreise machen sich auch in den Zahlen von Primeo stark bemerkbar. So verdoppelte sich der Umsatz auf 2,3 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn stieg derweil um 48 Prozent auf 106 Millionen Franken. Alle vier Geschäftsbereiche – Elektrizität, Netz, Wärme und erneuerbare Energien – trugen dazu bei. Der Reingewinn sank dagegen um 29 Prozent. Grund dafür sind insbesondere Währungsverluste und höhere Ertragssteuern im Ausland.

Der 56-jährige Cédric Christmann wird Chef von Primeo Energie. Bild: zvg

Für Conrad Ammann (64) war es die letzte Medienkonferenz. Der in Binningen aufgewachsene Elektroingenieur tritt nach knapp elf Jahren als Firmenchef ab. Sein Nachfolger wird der gebürtige Franzose Cédric Christmann (56), seit 2005 bei Primeo und derzeit noch Chef des Energiegeschäfts.