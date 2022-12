Strommangellage Lichterlöschen in Aesch und Binningen Die beiden Baselbieter Gemeinden knipsen zwischen 0.30 Uhr und 5 Uhr die Strassenbeleuchtung aus. Die Gemeinderäte wollen damit etwas gegen den drohenden Strommangel unternehmen.

Ein Bild aus vergangenen Tagen. In Aesch und Binningen werden nachts auf Gemeindestrassen keine Laternen mehr brennen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Binningen und Aesch drehen zwischen 0.30 Uhr bis 5 Uhr den Schalter um und lassen ihre Strassenbeleuchtungen nicht mehr strahlen. Die Binninger Teilabschaltung starte «in den nächsten Tagen» und daure so lange, bis die Gefahr einer Strommangellage gebannt sei. Beide Gemeinden schalten nur auf den Gemeindestrassen die Lampen ab, wie deren Mitteilungen zu entnehmen ist.

Strassenbeleuchtung gehört zu den drei grössten Stromfressern

Aesch schreibt, dass die Strassenbeleuchtung neben dem Trinkwasserpumpwerk Kägen und dem Hallenbad Schützenmatt die grösste Strombezügerin in der Gemeinde sei. Der Gemeinderat sieht die Sicherheit der Bevölkerung mit dieser Massnahme nicht gefährdet und verweist auf gute Erfahrungen in anderen Gemeinden. Dort habe die Anzahl von Verkehrsunfällen und Einbrüchen nicht zugenommen. Zudem seien die meisten Leute um diese Zeit zu Hause und am Schlafen.

Neben Oberwil, das die Teilabschaltung bereits seit 2015 durchführt, knipsen auch Pfeffingen, Lupsingen, Liesberg und Biel-Benken nachts das Licht ab. Die Nachbargemeinde Dornach soll laut der Aescher Mitteilung folgen. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass eine Strommangellage verhindert werden kann, wenn alle Gemeinden, Privatpersonen und Unternehmen ihren Teil dazu beitragen würden.