Stromversorgung Mehr Strom für Basel: Swissgrid plant neue Höchstspannungsleitung durch die Region Zwischen Therwil und Flumenthal (SO) will Swissgrid die bestehende über 30 Kilometer lange Stromleitung ersetzen. Je nachdem, ob die Leitung unter der Erde oder frei verläuft, sind andere Gemeinden betroffen. An einigen Orten werden die bestehenden Masten abgebaut.

Die heutige Hochspannungsleitung der IWB auf dem Weissenstein. Diese wird zurückgebaut. zvg Swissgrid

Swissgrid hat in der Region Basel grosses vor. Die Schweizerische Betreiberin der Übertragungsnetze will die bestehende Verteilnetzleitung zwischen dem Unterwerk Froloo in Therwil und Flumenthal südlich des Jura ersetzen und verstärken. Je nachdem, ob Kabel oberirdisch oder in der Erde verlaufen, sind gröbere Eingriffe in die Landschaft notwendig, und zwar auf der Achse Leimental, Laufental und Schwarzbubenland (siehe Karte).

Der Grund für das Vorhaben ist, dass die bestehende 33 Kilometer lange Leitung der IWB gemäss Swissgrid zu schwach ist: Die neue Leitung würde eine Spannung von 220 Kilovolt aufweisen, bei der bisherigen sind es 145 Kilovolt. Schon heute gebe es auf der Nord-Süd-Achse Kapazitätsengpässe, das gab Swissgrid an einer Medienkonferenz am Dienstag bekannt.

Höhere Versorgungssicherheit für den Raum Basel

Das wichtige Unterwerk Froloo sei zudem lediglich von Westen her an das Höchstspannungsnetz angeschlossen; die neue Leitung stelle eine zweite Anbindung des Werks Froloo dar, was die Versorgungssicherheit des Raums Basel erhöhe. Je nachdem, ob die Leitung in der Erde oder in der Luft verläuft, wird die Realisierung 10 bis 14 Jahre in Anspruch nehmen. Einsprachen könnten das Vorhaben stark verzögern.

Drei Varianten hat Swissgrid ausgearbeitet, wie an einer Medienkonferenz am Mittwoch bekannt wurde. Bei einer verläuft die Leitung frei, würde also mit bis zu 90 Meter hohen Masten ausgeführt. Bei einer zweiten Variante würden die Kabel in der Erde verlegt. Die dritte Variante ist eine Mischvariante. Hier kämen die Kabel von Froloo bis Aesch in die Erde und danach wieder an die Erdoberfläche.

Bis zu 290 Millionen Franken teuer

Die Variante Freileitung wäre die günstigste, mit geschätzten Kosten in der Höhe zwischen 60 bis 80 Millionen. Bei einer Verlegung in die Erde steigen die Kosten auf ein Mehrfaches: Hier rechnet Swissgrid mit 230 bis 290 Millionen Franken Aufwand. Die Misch-Variante würde mit 80 bis 100 Millionen zu Buche schlagen.

Die Korridore für eine Freileitung und eine Erdleitung verlaufen nicht immer gleich. Laut Swissgrid könnten bei der Misch- und der Erdvariante in mehreren Gebieten die bisherigen Strommasten abgebaut werden und das Siedlungsgebiet somit optisch entlastet werden. Das wäre bei der Erd- oder Mischvariante etwa in Therwil der Fall.

Topologie und Geologie setzen Grenzen

Das Gebiet sei zwar «interessant», die Überquerung des Jura «aber nicht ganz einfach», sagte Robert Benz, Leiter Netzwerkprojekte bei Swissgrid, an der Medienkonferenz. Bei der Wahl der Korridore werde man «einen Kompromiss suchen, der allen Ansprüchen bestmöglich gerecht wird.»

Swissgrid müsse bei der Wahl, wo die Leitung durchführen, nicht nur auf die Siedlungsgebiete und Ortsbilder Acht nehmen, sondern auch die Ansprüche der Landwirtschaft beachten sowie Landschaft und Natur schonen. Grenzen setzen würde auch die Topologie. Ein Hauptziel gebe es aber, fügte Benz an:

«Wir wollen möglichst an den Siedlungen vorbeiplanen.»

Noch befindet sich das Vorhaben im Stadium des Sachplanverfahrens. Als Nächstes werde eine vom Bundesamt für Energie eingesetzte Begleitgruppe die von Swissgrid evaluierten Korridorvorschläge diskutieren und bezüglich der Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Technik und Kosten bewerten. Die Begleitgruppe gebe danach eine Empfehlung ab, über die eine öffentliche Mitwirkung abgehalten werde.

«Voraussichtlich bis Ende 2023 setzte der Bundesrat den Korridor zwischen Froloo und Blumenthal fest», schreibt Swissgrid, ebenso die Technologie der neuen Leitung – sprich: Wo sie frei in der Luft oder unter der Erde verläuft. Danach folgen die Ausarbeitung des Bauprojekts und die öffentliche Auflage. Baustart wäre im Idealfall Anfang 2029.