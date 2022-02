Swisslos-Fonds 500'000 Franken für Primeo Energie: Baselbieter Regierung sieht keinen Skandal Ein anonymer Whistleblower kritisiert, dass Primeo Energie für den Bau eines Besucherzentrums Geld aus dem kantonalen Swisslos-Fonds erhält. Dies sei ein Skandal, weil das Unternehmen gewinnorientiert arbeitet. Die Regierung sieht darin jedoch kein Problem.

Für den Aufbau dieses Visitor- und Science-Centers erhält Primeo Energie 500'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds. Visualisierung: Zvg

500'000 Franken erhält die Primeo Energie (früher EBM) aus Mitteln des kantonalen Swisslos-Fonds zum Aufbau ihres Visitor- und Science-Centers «Energie neu erleben!» in Münchenstein (bz vom 9. Februar). Diese Unterstützung ist aus Sicht eines anonymen Whistleblowers ein Skandal: Erstens, weil es sich beim Energieversorger um ein gewinnorientiertes Unternehmen handelt. Zweitens falle der Betrag von 500'000 Franken «völlig aus dem Rahmen». Der Kritiker vermutet, dass die Vergabe ein krasser Verstoss gegen die Verordnung über den Swisslos-Fonds sei. «Onlinereports» berichtete als erstes Medium darüber.

Die Sicherheitsdirektion (SID) weist die Kritik zurück. In der Verordnung heisst es: «Beiträge können geleistet werden an gemeinnützige, kulturelle und soziale Institutionen, Vereinigungen, Stiftungen und Unternehmen». Primeo Energie verstehe das Visitor- und Science-Center als Geschenk an die Öffentlichkeit und als gemeinnütziges Kulturprojekt, schreibt SID-Sprecher Adrian Baumgartner.

Dies anerkenne der Regierungsrat. Die Primeo Energie leiste einen grossen Kostenanteil für den Bau des Gebäudes und garantiere für die künftigen Betriebskosten des Museums. Zudem seien jüngst ähnlich hohe Beiträge bewilligt worden, so etwa für die neue Dauerausstellung im Dichtermuseum in Liestal 300'000 Franken.