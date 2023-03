Tambourennachwuchs Die Mädchen greifen zu den Schlegeln: unter den Larven stecken vermehrt Tambourinnen Nicht nur in der Stadt üben Mädchen auf dem Böggli für die nächsten Fasnachten. Die grossen Baselbieter Cliquen haben in ihren Lehrgängen fast schon gleich viel Mädchen wie Buben.

Ein erstes Anzeichen, dass mehr (erfolgreiche) Mädchen trommeln: Das Podest des Regionalen Bryysdrummle 2023 in der Kategorie Anfänger. Juri Junkov

Der Trommelnachwuchs ist nicht nur in Basel weiblicher, sondern auch im Baselbiet. Das zeigte sich auch schon am «Regionalen». Da belegten zwei Mädchen die ersten Plätze. Für Marcel Loosli, Trommelinstruktor bei den Tambouren Mümliswil-Ramiswil, dem die Mädchen angehören, keine Überraschung. «Mädchen haben mehr Ehrgeiz und wollen es auch lernen.»

Es gibt verschiedene Gründe, warum Mädchen vermehrt hinter das «Böggli» stehen. «Wir passen uns den Bedürfnissen der Kinder an», meint Loosli. «Das ist logistisch aufwendig, aber es lohnt sich.» Für ihn haben auch die Eltern im Hintergrund einen grossen Anteil. Aber ein Hauptgrund sei, dass die Instruktoren den Mädchen Freude versuchen zu vermitteln und das auch gelinge. «Sie freuen sich füreinander und trösten sich gegenseitig», sagt er. Dazu seien die Kinder alle vollkommen in die Cliquen integriert und alle sind gleich gestellt.

Noch keine Mädchenmehrheit, aber schon fast ausgeglichen

Marco Wüthrich sieht aktuell noch mehr Buben an den Trommeln. «Aber es fällt auf, dass vermehrt Mädchen zu den Schlegeln greifen», meint der Präsident der Tambouren und Pfeiferschule Region Liestal. Excalibur und Rotstab (beide Liestal), Halbmond (Frenkendorf) und die Trommel- und Pfeiferclique Bubendorf bündeln ihre Ausbildungen in diesem Trägerverein, was die einzelnen Cliquen entlastet und die Schulung gleichzeitig attraktiver macht.

In der Qualität gebe es gar keine Unterschiede. Auch in der Schweizer Top-Trommelszene seien Frauen mit dabei, betont Wüthrich. Den Mädchenanteil schätzt er auf zwischen einen Viertel bis einen Drittel der Tambourenanfänger. Stefan Juchli, Präsident der Rotstab-Clique Liestal, schätzt den Anteil Mädchen bei der Anfängerkategorie bereits auf die Hälfte. Ihm ist im Vergleich von vor zwanzig Jahren vor allem aufgefallen, dass die Tambouren viel gemischter sind. Damals war ein Mädchen noch eine Ausnahme.

Die Augen zum Funkeln bringen

Neben der Landfasnacht gehen die Mümliswiler Tambouren mit den Gassengöttern an den Basler Cortège und nehmen die Mädchen in die Mitte. «Wenn wir an der Fasnacht die funkelnden Augen unter der Larve sehen, dann haben wir vieles richtig gemacht», freut sich Loosli, was ihn «wahnsinnig beeindruckt». «Es geht in erster Linie darum Freude am Trommeln und an der Fasnacht zu vermitteln», ergänzt er und hofft, dass die heutigen Kinder, es morgen den neu dazukommenden Kindern weitergeben werden. Für Loosli soll so ein Kreis, der nie aufhört, entstehen.