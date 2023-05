Taufen Die Züge der Waldenburgerbahn bekommen noch einen Namen Ab Samstag prangen von zehn Gemeinden die Wappen an WB-Tramkompositionen.

Zehn WB-Züge werden am Samstag getauft – einer auf die Gemeinde Niederdorf. Bild: Kenneth Nars

Liestal, Bubendorf, Lampenberg, Ramlinsburg, Hölstein, Bennwil, Niederdorf, Oberdorf, Liedertswil und Waldenburg: Auf diese Gemeinden werden am Samstag zehn Züge der Waldenburgerbahn (WB) getauft. Die Dörfer befinden sich entlang der WB-Linie oder werden vom Vorderen Frenkental aus mit Buslinien der Baselland Transport AG (BLT), der Betreiberin der WB, bedient.

Die Taufen haben nicht nur symbolischen Charakter und sind nicht bloss ein Zückerchen für die Unannehmlichkeiten, welche die Leute im Waldenburgertal während der rund 20-monatigen Bauzeit mit grosser Toleranz in Kauf genommen haben. «Sie sind auch eine Wertschätzung gegenüber den Gemeinden für die sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit und natürlich ebenfalls gegenüber der Bevölkerung», sagt Fredi Schödler, der stellvertretende Direktor der BLT.

Zusätzliche Identität schaffen

Der «Cremeschnitten-Express» in Rot und Beige ist Geschichte, das neue Rollmaterial ist in den BLT-Farben Gelb und Rot gehalten. Der Brand «WB» ist jedoch geblieben. Mit den Gemeindenamen und -wappen auf den Zügen wolle man zusätzliche Identität schaffen, erklärt Schödler.

Die WB-Taufen werden am Samstag von 11 bis etwa 14.30 Uhr – teils zeitgleich – an acht verschiedenen Haltestellen durchgeführt. Überall überbringt ein Vertreter der BLT ein Grusswort, dazu halten Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten Ansprachen. Während der ganzen Zeremonien verkehren Ersatzbusse, weil die Züge für die Taufen zur Verfügung stehen müssen.

«Wir haben uns inzwischen an Gelb-Rot gewöhnt»

«Es ist eine schöne Ehre für uns, dass künftig der Name und das Wappen unseres Stedtli auf einem WB-Zug verewigt sind», meint Waldenburgs Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann stolz. Sie glaubt, dass dies identitätsstiftend ist. Die Farbe der Züge sei nicht so wichtig. «Wir haben uns inzwischen an Gelb-Rot gewöhnt.» Abgesehen von den Startschwierigkeiten ist Kaufmann, die zur fleissigen ÖV-Fahrerin geworden ist, zufrieden mit der neuen Bahn. Diese sei viel komfortabler und nicht vergleichbar mit der vorigen.

Waldenburg wird am Samstag zur Festhütte. Neben der WB-Taufe finden im Stedtli der traditionelle Frühlingsmarkt sowie ein Fest der Kulturen mit Gästen aus mehreren Ländern statt. An anderen Orten stehen Apéros und geselliges Beisammensein an.

Laut Fredi Schödler läuft der Betrieb der Waldenburgerbahn derzeit «recht gut». Anfang April gabs eine Fahrplananpassung, um die Anschlüsse von den SBB zu gewährleisten. Vor zehn Tagen erfolgte eine Migration der Software. Der nächste Schritt ist, vermehrt mit Doppeltraktionen zu fahren.

Der Start verlief harzig

Nach Inbetriebnahme der neuen WB ab Fahrplanwechsel von Mitte Dezember 2022 kam es zu mehreren Betriebsstörungen. Dies führte bei Passagieren zu teils grossem Ärger. Auch die Verantwortlichen der Baselland Transport AG waren alles andere als glücklich.

Dazu Schödler: «Für uns war klar, dass von Anfang an nicht alles reibungslos verlaufen wird.» Er könne aus Erfahrung reden, habe er doch schon ähnliche Projekte realisiert. «Aber meine persönlichen Anforderungen waren schon andere als das, was wir in den ersten Betriebswochen erlebten», meint der stellvertretende Direktor. Sie hätten einige negative Reaktionen von Fahrgästen erhalten, aber auch verständnisvolle Rückmeldungen.

Derzeit wird weiter an der Teilrevitalisierung der Vorderen Frenke nördlich von Hölstein sowie an der Fertigstellung der Hochwasserschutzmassnahmen in Niederdorf gearbeitet; beide Projekte laufen unter der Ägide der BLT. Für den laufenden Einbau der Feinbeläge auf der Kantonsstrasse ist das Baselbieter Tiefbauamt zuständig.