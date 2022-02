Technische Ursache Acht Fahrzeugbrände im Baselbiet innert weniger Wochen Erneut muss die Feuerwehr ausrücken. Die Vorfälle scheinen sich zu häufen – Grund zur Sorge gibt es für die Bevölkerung allerdings nicht.

Beim Fahrzeugbrand in Niederdorf wurde niemand verletzt. Bild: zvg/Polizei Baselland

Die Karosserie steht noch, aber vom Innern des Autos ist ausser Russ und Asche nicht mehr viel übrig. Am Montagabend ist ein parkierter Lieferwagen in Niederdorf in Brand geraten. Ein erneuter Fall für die Feuerwehr. Dieser gelang es laut Kantonspolizei Baselland, den Brand schnell zu löschen und eine weitere Verbreitung des Feuers zu verhindern. Dennoch konnte das Fahrzeug nicht gerettet werden. Auch der Carport sowie die Hausfassade wurden durch die Flammen beschädigt. Es ist bereits der achte Fahrzeugbrand im Baselbiet dieses Jahr.

Brandstiftungen nahmen in letzten Jahren stetig zu

Grund zur Unruhe gibt es jedoch keinen. Denn obwohl die Brandursache noch nicht restlich geklärt ist, geht die Polizei Baselland davon aus, dass eine technische Ursache dahintersteckt. Nur in mehreren Fällen in Ziefen und Bubendorf konnte Brandstiftung als Ursache bisher nicht ausgeschlossen werden. Glücklicherweise haben die Vorfälle alle etwas gemeinsam: Personen wurden bisher keine verletzt.

Neben den acht Fahrzeugbränden sind weitere sieben Brandmeldungen eingegangen. Vor rund einer Woche brannte etwa in Arlesheim die Terrasse eines Einfamilienhauses. Durchaus einige Feuerwehreinsätze innert kurzer Zeit. Doch solche Häufungen kommen rein zufällig vor, meint der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage.

Ein Blick auf die Kriminalstatistik der letzten Jahre zeigt jedoch, dass die Anzahl Brandstiftungen zugenommen hat. Im Jahr 2018 verzeichnete der Kanton insgesamt 21 Brände, im Folgejahr 12 mehr. 2020 stieg die Anzahl Brandstiftungen nochmals leicht an: 36 Fälle wurden verzeichnet. Ob sich die Fälle auch im Jahr 2021 wieder erhöht haben, ist zurzeit noch unklar. Im Frühjahr wird die Kriminalstatistik Auskunft geben.