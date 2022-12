Technologie-Hub Quantensprung mit Quantencomputer: Uptown Basel stellt neuen Superrechner vor In Arlesheim steht der erste kommerziell nutzbare Quantencomputer der Schweiz. Er wird auf dem Schoren-Areal ein Eckpfeiler sein, wo ein internationales Kompetenzzentrum für Industrie 4.0 entstehen soll. Der Rechner lotet die technischen Grenzen neu aus und beschleunigt die Forschung.

Kann Simulationen durchführen, bei welchen herkömmliche Rechner an Grenzen stossen: der Quantencomputer von Arlesheim. IBM/zvg

Im neuen Technologiezentrum in Arlesheim streben die Wissenschafter nach Unendlichkeit. Mit der Uptown Basel Infinity Corp. hat die Institution gemeinsam mit IBM einen neuen Zweig geschaffen, aus welchem mit Hilfe nationaler und internationaler Partner ein Kompetenzzentrum für Quantentechnik und künstliche Intelligenz entstehen soll.

Das Herzstück: Der erste Quantencomputer der Schweiz, der für Firmen kommerziell zugänglich wird. Ein Gerät, das der Unendlichkeit ein Stück näher kommen soll, mit welchem die technischen Grenzen neu ausgelotet werden.

Klingt abstrakt? Ist es auch. Profitieren sollen vom neuen Superrechner Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Industrie und Logistik, aber auch Start-ups, Universitäten und Fachhochschulen.

Neue Massstäbe, was die Leistung betrifft

Der IBM-Rechner verfügt über eine Leistung von 433 Quantenbits. Im Gegensatz zu jedem Bit auf einem klassischen Rechensystem, das jeweils nur einer von zwei Zuständen, also 1 oder 0, sein kann, können Quantenbits eine komplizierte Mischung aus 1 und 0 gleichzeitig sein. Das ermöglicht exponentiell grössere Berechnungen. Damit sind Quantencomputer klassischen Supercomputern überlegen.

Simulationen, die tausend Jahre dauern würden, sind mit Quantencomputern neu möglich. Mit Hilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz lassen sich so innovative Lösungen für die Zukunft schaffen. Der Quantencomputer lotet also nicht nur die Grenzen aus, er lässt sie bildlich gesprochen näherrücken. «Wir sind überzeugt, mit Quantum Basel einen Beschleuniger für viele Research-Projekte zu schaffen», lässt sich Damir Bogdan von Uptown Basel in einer Mitteilung zitieren.

Experten-Team umfasst 20 Angestellte

Der Standort in Arlesheim wird mit dem neuen Quantencomputer ausgebaut. Um Workshops und Trainings für Kunden durchzuführen, welche den Quantencomputer anwenden möchten, wird ein Team von rund 20 Spezialistinnen und Spezialisten in Quantentechnik und künstlicher Intelligenz, Datenanalysten, Wirtschaftsinformatikern und Technologie-Experten geschaffen.

Mit dem Quantencomputer lassen sich beispielsweise komplexe Materialien modellieren, Algorithmen für erweiterte Simulationen finden oder Entwicklungsprozesse in Biowissenschaften oder der industriellen Fertigung erkunden.

Scott Crowder, Vizepräsident von IBM Quantum Adoption and Business Development, ordnet das Projekt wie folgt ein:

«Uptown Basel schafft eine wichtige Umgebung, um Innovationen für die Schweizer Industrie zu beschleunigen, und erweitert unser Engagement für den Aufbau offener Ökosysteme, um die grössten Herausforderungen unserer Zeit durch eine Kombination aus Quantencomputing, KI und High-Performance Computing anzugehen.»

In Arlesheim wird auf rund 70'000 Quadratmetern ein grosser Entwicklungs- und Produktionsstandort entstehen. Zwischen 50 und 100 ausgewählte Technologieunternehmen, Start-ups und akademische Einrichtungen sollen Platz finden. Das Investitionsvolumen beträgt über 500 Millionen Franken.