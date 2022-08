Tempo 30 Bubendorf will es gemächlicher auf Gemeindestrassen Die Gemeindeversammlung von Ende November wird über die Einführung von Tempo 30 entscheiden.

Für Bubendorfs Gemeindestrassen wird Tempo 30 angestrebt. Symbolbild

Das Projekt für Tempo 30 auf Gemeindestrassen in Bubendorf rückt voran. Das erforderliche Verkehrsgutachten samt Massnahmenkonzept liegt vor. Diese Unterlagen werden der Gemeindeversammlung vom 24. November präsentiert, die gleichzeitig über einen Kredit zur Umsetzung von Tempo 30 befindet. Ein Infoanlass ist bereits auf 14. September angesetzt.

Eine Petition brachte Dynamik

Damit ist der Gemeinderat dem Anliegen einer Petition nachgekommen, die Ende 2020 von fünf Bubendörferinnen mit gut 800 Unterschriften der Exekutive überreicht worden ist. Die Bittschrift forderte, auf Gemeindestrassen Tempo 30 einzuführen.

Das Verkehrsgutachten und das Massnahmenkonzept hat die Baselbieter Sicherheitsdirektion bereits vorgeprüft. Sie basieren auf zuvor durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen auf dem ganzen Gemeindegebiet. Aufgrund der Vorprüfungen musste das Konzept geringfügig angepasst werden. Nun liegt ein bewilligungsfähiges Projekt vor, das vorerst die Gemeindeversammlung durchwinken muss.

Die Arbeitsgruppe der fünf Petentinnen wurde in den Prozess einbezogen.

So gab sie unter anderem Inputs zu Standorten für Tempomessungen. Um die heute gefahrenen Geschwindigkeiten zu erheben, wurden vorletzten März Messungen an 32 Standorten durchgeführt. An jedem der Standorte war während 24 Stunden ein Verkehrszähl- respektive Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt – wobei die Daten in beiden Fahrrichtungen verdeckt erhoben wurden.

Durch Tempo 30 sollen in Bubendorf die Sicherheit des Fuss- und Veloverkehrs sowie die Schulwegsicherheit erhöht werden. Ziele sind zudem, die Wohnqualität aufzuwerten, den quartierfremden Verkehr auf den Kantonsstrassen zu bündeln und die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Der Perimeter von Tempo 30 in Bubendorf umfasst die gemeindeeigenen Sammel- und Erschliessungsstrassen.

Grenzen bilden die Kantonsstrassen (Hauptstrasse, Kirchstrasse und Seltisbergerstrasse) sowie das Ende der Bauzonen. Kantonsstrassen sind nicht betroffen, auch werden die Gewerbegebiete Grüngen und Oberfeld nicht integriert. Vorgesehen ist, das bebaute Gemeindegebiet in drei Tempo-30-Zonen einzuteilen.

Bauliche Massnahmen: So wenig wie möglich

In den vergangenen fünf Jahren haben sich innerhalb der geplanten Tempo-30-Zonen in Bubendorf insgesamt 13 Unfälle ereignet. Eigentliche Unfallschwerpunkte lassen sich im Ge­meindegebiet nicht erkennen. Mögliche Gefahrenstellen sind Knoten mit Rechtsvortritt sowie Zufahrten zu Grundstücken.

Die Gemeinde Bubendorf will beim Projekt Tempo 30 möglichst auf bauliche Massnahmen verzichten. Der Grundsatz lautet: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig – und dies möglichst einheitlich, wie es im Massnahmenkonzept festgehalten ist. Spätestens ein Jahr nach der Einführung von Tempo 30 ist eine Erfolgskontrolle mit Nachmessungen fällig. Danach werden allenfalls zusätzliche Massnahmen angeordnet.