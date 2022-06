Tempo 30 Jetzt auch noch eine Initiative: Der TCS kämpft gegen verkehrsberuhigte Ortskerne Für die Gemeinden soll es nicht mehr so einfach sein, beim Kanton eine Geschwindigkeitsreduktion zu beantragen. Ganz Tempo 30 verbieten kann - und will - der Autoverband aber nicht.

Der TCS fordert: Auf Ortsdurchfahrten, hier in Therwil, soll man weiterhin 50 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Kenneth Nars

Der Touring Club beider Basel (TCS) macht mobil gegen Tempo 30 auf Durchgangsstrassen. Am Montag kündete er in Basel-Stadt gegen entsprechende Absichten von Rot-Grün eine Petition an. Und an seiner Generalversammlung am Dienstag Abend in Münchenstein präsentierte der Club seinen Mitgliedern eine Volksinitiative, die er im Baselbiet lanciert.

Mit dieser kann der TCS Tempo 30 auf Kantonsstrassen nicht verbieten, denn das liesse das Bundesgesetz nicht zu. Und der TCS ist gar nicht gegen Tempo 30, das betonte dessen Präsident Christophe Haller am Dienstag vor den Medien – aber das Motto lautet:

«Tempo 30 nur, wo es Sinn macht.»

Man müsse die Hierarchie der Strassen aufrechterhalten, um die Wohngebiete vor Schleichverkehr zu schützen, so die Argumentation. Deshalb will der TCS mit seiner Initiative die Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen nur erschweren, dafür gleich doppelt.

Gemeinderatsbeschluss soll nicht mehr ausreichen

Einerseits soll die Regierung auf Kantonsstrassen die Geschwindigkeitsreduktion nur noch dann beschliessen dürfen, wenn alle anderen Alternativen zur Verbesserung der Umweltbelastung und des Lärms umgesetzt worden sind. «Ermessensspielraum schaffen», nennt das Haller. Tempo 30 müsse immer nur «Ultima Ratio» sein.

Der zweite Punkt der Initiative betrifft das Vorgehen, wie eine Gemeinde beim Kanton einen Antrag auf Tempo 30 auf seiner Ortsdurchfahrt beantragen darf. Derzeit reicht dafür ein Beschluss des Gemeinderats. Laut TCS-Volksbegehren soll es zwingend einen Volksentscheid an der Urne brauchen.

Im Landrat ist ein ähnlicher Vorstoss hängig

Mit dem zweiten Punkt kommt die TCS-Initiative nahe an den noch hängigen Vorstoss, den FDP-Landrat Andreas Dürr vor wenigen Wochen eingereicht hat. Der Präsident des Automobil Club der Schweiz (ACS) beider Basel möchte nämlich, dass ein Beschluss der Gemeindeversammlung oder gegebenenfalls des Einwohnerrats vorliegen muss. Dürr meint zur TCS-Initiative:

«Wir fordern eigentlich das Gleiche, ich halte einfach den regulären Weg ein.»

Denn gegen einen Gemeindeversammlungsbeschluss könne man das Referendum ergreifen. «Ich finde es jedenfalls gut, dass von zwei Seiten gegen Tempo 30 gekämpft wird.»

Im Landrat womöglich nicht durchgekommen

Seitens TCS meinte gestern Vorstandsmitglied und Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser, man habe sich für eine Initiative entschieden, denn man habe nicht sicher sein können, im Landrat mit den Forderungen der Initiative durchzukommen. Zudem hätte sie dort abgeschwächt werden können.

Der exakte Wortlaut der Initiative ist noch in Vorprüfung. Doch sie soll rückwirkend sein. Nach einer Annahme müsste also die Regierung auf Strassenabschnitten, für die sie bereits eine Temporeduktion beschlossen hat, eine Prüfung gemäss den neuen Kriterien durchführen. Das gälte auch, wenn bereits Massnahmen umgesetzt wären.

TCS Schweiz lancierte schweizweite Umfrage

Von dieser Rückwirkungsklausel erhofft sich der TCS eine aufschiebende Wirkung für die elf Gemeinden, die Gesuche eingereicht haben. Mit der Initiative weiss der TCS beider Basel seine Mitglieder hinter sich.

Gemäss einer sektionsinternen Umfrage sind fast 90 Prozent der Mitglieder gegen Tempo 30 auf «Hauptstrassen», so die gestellte Frage. Die Sektion hat 75'000 Mitglieder, davon rund zwei Drittel im Baselbiet. Repräsentativer ist die Umfrage, die der TCS Schweiz in Auftrag gegeben hat. Demnach sind über zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung gegen Tempo 30 generell innerorts.