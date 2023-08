Pilotprojekt Am Bahnhof Gelterkinden fliesst bald Bahnstrom in Postautos Erstmals in der Schweiz sollen E-Postautos am Bahnhof Gelterkinden Energie aus den Bahnstromanlagen tanken können. Die Regulierungsbehörden haben grünes Licht gegeben, obwohl dies noch nicht so vorgesehen wäre.

Ein E-Postauto wird in Untervaz (GR) aufgeladen. In Gelterkinden soll nun eine ähnliche Station entstehen, gespiesen mit Bahnstrom der SBB. zvg/Yanik Buerkli

Im Dezember 2025 sollen am Bahnhof Gelterkinden E-Postautos in ihren Pausen frischen Strom laden können. Die elektrische Energie werde von den Bahnstromanlagen der SBB kommen, schreiben PostAuto und SBB in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Die Bundesbahn will so ihre Restkapazitäten im Bahnstromnetz nutzen.

Im vierten Quartal dieses Jahres wird der Bau der Anlage ausgeschrieben. Die Leistungen des Bahnnetzes müssen dafür nicht ausgebaut werden, da sie für den Bahnbetrieb auf hohe Leistungen ausgelegt sind. Der Kanton Basel-Landschaft als Besteller der Buslinien um Gelterkinden unterstützt das Vorhaben.

2300 Fahrzeuge werden auf Batteriebusse umgestellt

Aus diesem Pilotprojekt sollen wichtige Erfahrungen gezogen werden. Diese Art der Nutzung sei derzeit regulatorisch noch nicht vorgesehen, so die Mitteilung weiter. Trotzdem haben die Bundesämter für Verkehr und Energie sowie die Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich grünes Licht gegeben.

PostAuto stellt seine Flotte von rund 2300 Fahrzeugen auf Batteriebusse um und eliminiert so den direkten CO2-Ausstoss von derzeit rund 131'000 Tonnen pro Jahr. Die Busse werden gegenwärtig beschafft und sollen dabei helfen, die Energiestrategie des Bundes und des öffentlichen Verkehrs zu erfüllen.