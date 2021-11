Test-Kampagne Bakteriendusche inklusive – Kantonslabor findet Legionellen in Baselbieter Autowaschanlagen Legionellen fühlen sich in warmem stehendem Wasser wohl – und das gibt es Autowaschanlagen in grossen Mengen. Bei einer Testreihe wurde das Kantonslabor mehrfach fündig.

Gerade die Lanzen, also die Sprühstäbe, sind eine Schwachstelle und sollten regelmässig gründlich gereinigt werden. Symbolbild bz-Archiv

In Autowasch­anlagen mit Selbstbedienung kann man sich mit der Legionärskrankheit anstecken – das zeigt ein Fall aus dem Kanton Zürich. Das Kantonslabor Baselland hat deshalb bei 16 Betrieben im Baselbiet 40 Wasserproben entnommen und untersucht.

Bei einem Drittel wurde das Überschreiten eines Richtwerts festgestellt. In neun der 40 Proben tummelten sich Legionellen; in fünf Fällen war die Konzentration des Bakteriums Legionella pneumophila erhöht, in einem Fall war das Wasser sogar hochkontaminiert.

«Diese Anlagen stellen eine potenzielle Ansteckungsquelle des Menschen dar», schreibt das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in einer Mitteilung.

Ansteckung mit Legionellen erfolgt über Aerosole

Laut dem Amt konnte im Baselbiet noch keine Legionellose-Ansteckung beim Autowaschen nachgewiesen werden. Trotzdem stelle Wasser, das mikrobiologisch verunreinigt sei, eine Gefahr dar.

Die betroffenen Waschboxenbetriebe seien aufgefordert worden, ihre Systeme zu desinfizieren und beim Nachweis von Legionellen die Heisswasseranlagen zu überprüfen.