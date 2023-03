Testphase Sissacher Begegnungszone: Einbahnregime nun in Gegenrichtung Nachdem ein Versuch ostwärts ausgewertet worden ist, lässt der Gemeinderat nun in die umgekehrte Fahrtrichtung testen.

Auf dem« Strichcode» in Sissach erfolgt bald ein zweiter Einbahnregimeversuch. Bild: Roland Schmid (29. August 2014)

Vom 17. April bis 15. Juni wird in der Begegnungszone das Einbahnregime westwärts getestet. Im Abschnitt zwischen Abzweigung Alleeweg (Zufahrt zum Coop-Parking) und der Sonnenkreuzung kann der «Strichcode» nur in eine Richtung befahren werden. Damit wird an den letzten Dezember durchgeführten Versuch zum Einbahnregime ostwärts angeschlossen.

Ziel des Tests in Gegenrichtung sei es, die beiden Fahrtrichtungen miteinander vergleichen und die bessere Verkehrsführung bestimmen zu können, teilt der Gemeinderat Sissach mit. Dieser hat das Testregime vergangenen Montag genehmigt. Dabei wird eine Versuchsanordnung gewählt, die den Rahmenbedingungen jener des Tests ostwärts praktisch vollumfänglich entspricht. Der Versuch wird durch Verkehrszählungen begleitet und ausgewertet.

Laut Gemeinderat «wird lediglich auf eine neuerliche Anwohner- und Kundenumfrage verzichtet». Sollten während des Tests negative Rückmeldungen der ÖV-Betriebe oder des Kantons aufgrund der Auswirkungen auf den Verkehrsfluss eintreffen, behält sich Sissachs Exekutive den vorzeitigen Abbruch des Versuchs vor.