The Muppets Kermit auf einer Oris-Uhr verewigt: Hölsteiner Uhrenfirma arbeitet mit Disney zusammen An jedem ersten Tag im Monat erscheint der populäre Frosch auf dem grünen Zifferblatt. Das Sondermodell ist mit einem Preis von 4400 Franken nichts für Kinder.

Grünes Zifferblatt und das Gesicht von Kermit erscheint jeden 1. des Monats im Datumsfeld: Die Muppets-Uhr von Oris. Bild: zvg

Die Muppets stammen eigentlich aus Kalifornien. Im beschaulichen Waldenburgertal auf die weltbekannten Puppen zu treffen, würde man nicht erwarten. Seit kurzem hängt in Hölstein jedoch ein grosses Plakat der amerikanischen Truppe. Kermit, der Frosch, die wohl bekannteste Figur aus dem Ensemble, wurde auf einem neuen Modell der Uhrenmarke Oris verewigt.

An der Uhrenmesse in Genf stellte das Baselbieter Traditionsunternehmen die Uhr vor. Es handelt sich um eine Sonderedition des Modells Pro Pilot X Calibre 400. Die neue, unlimitierte Uhr hat ein grünes Zifferblatt, auf dem immer am ersten Tag eines Monats statt dem Datum das Gesicht von Kermit erscheint. Die Idee für die Kollaboration stammt von Oris. Dass die Wahl auf den Puppenfrosch gefallen ist, hat verschiedene Gründe. «Cartoon-Uhren sind im Trend», sagt die Kommunikationsverantwortliche von Oris, Sonja Opel. Zudem sei Grün eine Frühlingsfarbe und Kermit in den USA, dem wichtigsten Absatzmarkt von Oris, sehr populär.

Kermit braucht selber keine Uhr

Um die neue Uhr vorzustellen, wurden verschiedene Videos mit Kermit gedreht. In einem interviewt Oris-CEO Rolf Studer – leicht hüftsteif – sein berühmtes Gegenüber. Der mittlerweile 68 Jahre alte Frosch erklärt, gar keine Uhr zu benötigen, da er immer intuitiv wisse, wie spät es ist. Wie viel Geld Oris an den Disney-Konzern, zu dem die Muppets mittlerweile gehören, überwiesen hat, um Kermit nutzen zu können, will Sprecherin Opel nicht verraten. Sie sagt lediglich: «Wir haben uns diese Investition gut überlegt.»

CEO Rolf Studer im Gespräch mit Kermit. Video: youtube/oris

Partnerschaften mit Prominenten, wie sie andere Schweizer Uhrenhersteller oft eingehen, stehen bei Oris sonst nicht im Fokus. Mit der Zusammenarbeit mit den Muppets betritt das Unternehmen deshalb Neuland. Die mit 4400 Franken nicht gerade preisgünstige Uhr richte sich «vor allem an Liebhaber mechanischer Uhren», sagt Sonja Opel. Ob auf die grüne Uhr mit Kermit eine weitere mit einer Muppet-Figur, etwa ein pinkes Modell mit Miss Piggy, folgt, ist denkbar, aber noch nicht bestätigt.