Theater Basel Premiere von «Giselle»: Das Stück handelt von einer nicht loslassenden Erinnerung Das romantische Ballett Giselle in zwei Akten wurde um 1841 in Paris uraufgeführt. In der starken Neuinterpretation von Pontus Lidberg feierte «Giselle» auf der Grossen Bühne des Theater Basel Premiere.

Szene aus «Giselle», die auf der Grossen Bühne Premiere hatte. zvg / Lucia Hunziker

Als Putzkraft entstaubt Giselle das Abbild eines Kronleuchters: Über dem sonst leeren Bühnenboden schwebt eine übergrosse Detailfotografie, die Protagonistin nimmt sich dagegen unbedeutend aus. Doch Giselle hat Grosses vor. Sie ergibt sich mit Haut und Haar ihren Liebesgefühlen und verfällt dem vermögenden Albrecht.

Zunächst versucht dieser, sich Giselles Umgarnung zu entziehen, doch ihrem Sturm vermag er nicht standzuhalten. Durch seine Freunde lässt er sich in der Folge auf einem Fest jedoch mit Bathilde verkuppeln. Albrecht verdrängt Giselles ernste Absichten und sieht in der Neuen eine gute Partie. Prompt kommt es zur Katastrophe: Vor aller Augen entzieht er sich Giselle. Ein Rückzug, der die Verlassene so traumatisiert, dass sie Selbstmord begeht. Ende erster Akt.

An gebrochenem Herzen gestorben

Das romantische Ballett Giselle in zwei Akten wurde um 1841 in Paris uraufgeführt und seither immer wieder auf der Bühne neu interpretiert. Im ursprünglichen Libretto stirbt die Protagonistin nicht durch ihre eigene Hand, sondern an gebrochenem Herzen. In Pontus Lidbergs Neuinterpretation ist dies nicht die einzige Abweichung zum Original.

Den zweiten Akt, in dem die sogenannten Wilis – vor ihrer Hochzeit verstorbene Bräute – die Männer zum Tanzen verführen, nutzt Lidberg zur Darstellung eines psychischen Prozesses: das Loslassen der quälenden Erinnerung an Giselles Suizid.

Dies setzt Lidberg bestechend um. Die tanzenden Bräute verkörpern dabei allesamt Abbilder von Giselle. Das ist so verwirrend, dass deren Mutter sie zunehmend verzweifelt unter den weissverschleierten Frauen sucht. Denn alle Vertrauten der Verstorbenen – ihr Onkel und im Besonderen auch Albrecht – treffen in ihren Erinnerungen und Gedanken immer wieder aufs Neue auf Giselles Sterben. Diese Flashbacks sind stets plötzlich, als würde eine Filmsequenz unversehens wiederholt.

Besser kann man die Tücken eines Traumas nicht ausdrücken

Mit den Abbildern von Giselle findet Lidberg eine Sprache, die stark an einen Streifen erinnert, der sich vor- und zurückspulen lässt respektive eine quälende Endlosschleife macht. Besser kann man die Tücken eines Traumas nicht ausdrücken.

Genauso filmreif werden die Traumatisierten durch die Erinnerung eingeholt. Was mit sich bringt, dass alle formalen Entscheidungen Lidbergs – auch die Fotografien auf der Bühne – nie effekthascherisch wirken, sondern vielmehr eine präzise Sprache dafür sind, was er inhaltlich erzählen will. Auch die Kostüme sind kaum körperbetont, da es nicht primär um körperliche Leistungen des Ensembles geht.

Der Tanz ist bei Lidberg das Medium, um Gefühle in ihrer Grösse und ihre Metamorphose zu anderen Emotionen auszudrücken. Bei ihrer irrealen Begegnung im zweiten Akt finden Giselle und Albrecht doch noch zueinander. Dabei kommt es nicht nur zu einer Versöhnung, sondern Albrecht lernt auch, mit seiner Reue umzugehen. Das berührt ungemein und wird grossartig und sensibel im Tanz von Serena Landriel und Max Zachrisson umgesetzt.

Man hätte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören können

Dies ist auch dem Sinfonieorchester unter der Leitung von Thomas Herzog und Benjamin Pope zu verdanken. Die von ihnen gespielte Musik zeigt sich äusserst differenziert und ist präzise im Ausdruck. Insbesondere die Oboe bringt die Trauer über Giselles Tod derart zart zum Ausdruck, dass Gänsehaut die Folge ist. Phasenweise war die Konzentration aller Anwesenden – der Darstellenden, Instrumentalisten und der Zuschauenden – unglaublich hoch: Man hätte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören.

Der Schluss kommt unerwartet und mit solcher Wucht, dass der «Bravo»-Ruf beim Applaus förmlich im Hals stecken bleibt. Pontus Lidberg ist ein Choreograf, den es sich zu merken gilt, falls man das nicht schon getan hat.