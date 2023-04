Thermische Reinigung Deponie Elbisgraben: Neue Anlage reduziert Methanausstoss Der Kanton Baselland geht mit gutem Beispiel voran und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Das passiert mittes einer «Vocsi-Box».

Die Vocsi-Box bei der Deponie Elbisgraben ob Arisdorf. Bild: zvg

Auf der Deponie Elbisgraben ob Arisdorf wandelt eine sogenannte Vocsi-Box schädliches Methan um. Damit vermindert die Deponie ihren Ausstoss von Klimagasen und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.

Die neue Anlage wandelt schädliches Methangas in Kohlendioxid (CO 2 ) und Wasserstoff um. Diese gelangen zwar auch in die Atmosphäre, haben aber eine 25-mal geringere Klimawirkung. So reduziere die Deponie Elbisgraben ihren jährlichen Ausstoss um rund 1600 Tonnen CO 2 -Äquivalente. Oder anders ausgedrückt: Sie kompensiere die Flüge von 1000 Personen von Zürich nach Los Angeles, teilt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mit. Das CO 2 -Äquivalent ist eine internationale Masseinheit zur Beschreibung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase.

Schweiz kennt keine gesetzlichen Grenzwerte für Methanemissionen

Bei der Vocsi-Box kommt ein Oxidationsverfahren zur thermischen Reinigung von Deponiegasen zum Einsatz. Diese entstehen beim Abbauprozess von organischem Material und setzen sich unter anderem aus Methan, Kohlendioxid, Stickstoff und geruchsintensiven Spurenstoffen zusammen.

Die Schweiz kennt keine gesetzlichen Grenzwerte für Methanemissionen, die Installation einer Anlage wie der Vocsi-Box ist deshalb freiwillig. Der Einsatz habe sich für die Deponie Elbisgraben allerdings gelohnt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stiftung KliK unterstützt die Massnahme mit einem Förderbeitrag. Dank dieser Abgeltung kann die Deponie Elbisgraben die Investitionskosten in wenigen Jahren amortisieren und die laufenden Betriebskosten decken.

Prozess in der Vocsi-Box findet bei über 1000 Grad Celsius statt

Der Abfallsektor ist einer von drei Hauptverursachern von Methangas. Nach Kohlendioxid ist Methan das bedeutendste von Menschen freigesetzte Treibhausgas, wobei es 25-mal schädlicher ist als CO 2 . Seit dem Jahr 2000 dürfen in der Schweiz keine brennbaren Abfälle mehr deponiert werden.

Deshalb reduzierte sich auf der Deponieanlage Elbisgraben der Methangehalt und die fassbare Gasmenge kontinuierlich. So liegt der Methangehalt heute bei weniger als 5 Prozent. Bei dieser geringen Konzentration ist eine klassische Verbrennung nicht mehr möglich. Der Prozess in der Vocsi-Box findet bei über 1000 Grad Celsius statt. Die Wärme des behandelten Abgases wird via Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung dem Rohgas zugeführt.