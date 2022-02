Therwil/Bottmingen Aus der ehemaligen Post soll ein Steuerzentrum werden Bottmingen und Therwil wollen eine gemeinsame Amtsstelle gründen. Beide Gemeinden müssen noch zustimmen.

Der Standort des Kompetenzzentrums soll auf Therwiler Boden im ehemaligen Postgebäude liegen. Kenneth Nars

«Aus der Not» sei die Zusammenarbeit im Steuerbereich zwischen Therwil und Bottmingen entstanden, schreibt der Bottminger Gemeinderat in der Einladung zur Gemeindeversammlung vom 30. März. Nun soll diese Zusammenarbeit gefestigt werden: Die beiden Gemeinden stimmen bald über eine gemeinsame Amtsstelle für Steuerveranlagungen ab.

Ein Blick zurück: Ab Sommer 2016 hatte Bottmingen mit Veranlagungsrückständen sowie Wissensverlusten zu kämpfen wegen diverser personeller Abgänge in der Steuerabteilung. Es sei absehbar gewesen, schreibt der Gemeinderat, dass die Funktionen nicht rasch genug besetzt werden könnten. Zur «freundnachbarschaftlichen» Hilfe kam damals Therwil. Die Gemeinderäte beschlossen 2017 eine befristete Verwaltungszusammenarbeit im Steuerwesen, 2019 wurde diese verlängert.

Seit demselben Jahr wird auch ein gemeinsames Steuerzentrum angestrebt. Dies, nachdem die Bemühungen um ein solches in der Region Leimental Plus (bestehend aus den Gemeinden Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil) scheiterten. Einer verbindlichen Zusage hatten im Sommer 2019 nach zweijähriger Vorabklärung nur Bottmingen, Therwil und bedingt Biel-Benken zugestimmt. Das Projekt wurde für die Region Leimental Plus beerdigt, Therwil und Bottmingen verfolgten die Idee für ein gemeinsames Zentrum selbst weiter.

Therwil entscheidet erst im Frühsommer

So kam es, dass die Gemeinderäte aktiv wurden, als im Mai 2021 Räumlichkeiten im ehemaligen Postgebäude in Therwil zu mieten waren. Im September habe man diese bei der Post reserviert, nachdem beide Räte einer gemeinsamen Amtsstelle Steuern zugestimmt hätten. Das Ziel der gemeinsamen Stelle: Die fachliche Kompetenz soll an einem Ort gesammelt und die Dienstleistungen gegenüber den Einwohnenden gesichert werden. Weitere Gemeinden könnten sich bei Bedarf anschliessen.

Der gewünschte neue Standort für das «Kompetenzzentrum Steuern» im Erd- und Untergeschoss der ehemaligen Post bringt auch Kosten mit sich: Auf 160'000 Franken wird der Ausbau der Büroräumlichkeiten mit IT-Infrastruktur und einer Kundenzone geschätzt, die beiden Gemeinden würden diese Kosten teilen.

«Aufwandbasierter Kostenschlüssel»

Die Miete betrage jährlich rund 102'000 Franken, sie würde, wie auch der Personalaufwand nach einem «aufwandbasierten Kostenschlüssel» auf die Gemeinden aufgeteilt. In der Übergangsphase bezahlen beide Gemeinden ihre Personalkosten selber. Für die anstehenden Aufwände haben sowohl Bottmingen als auch Therwil die entsprechenden Mittel bereits im Budget 2022 eingestellt.

Die Gemeindeversammlung von Bottmingen wird am 30. März über die Anpassung des Steuerreglements und den Vertrag über die Einsetzung einer gemeinsamen Amtsstelle «Kompetenzzentrum Steuern» mit der Gemeinde Therwil entscheiden. Dort hingegen wurde die Versammlung vom selben Abend mangels dringlicher Traktanden abgesagt. Erst im Juni wird Bottmingen eine Entscheidung der benachbarten Gemeinde erhalten.