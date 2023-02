Regierungsrat – die Ausgangslage

Schafft es die SVP, ihren Sitz in der Regierung zu verteidigen? Diese Frage steht im Zentrum der Wahlen in die fünfköpfige Kantonsexekutive. SVP-Magistrat Thomas Weber, seit zehn Jahren im Amt, tritt nicht mehr an. Seine Parteikollegin und Nationalrätin Sandra Sollberger will ihn beerben und gilt als Favoritin. Sie wird aber bedrängt von drei Herausforderern aus dem Mitte-Links-Lager: Thomi Jourdan (EVP), Manuel Ballmer (GLP) und Thomas Noack (SP). Könnte einer aus diesem Trio der SVP den Sitz stibitzen, so wäre Baselland künftig von einer Mitte-Links-Mehrheit regiert.