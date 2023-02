Der erste Kandidat im Regierungsgebäude

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Manuel Ballmer war am Vormittag der erste Regierungskandidat, der sich im Liestaler Stedtli zeigte. Der Aussenseiter weiss, dass seine Chancen auf eine Wahl klein sind. «Ich bin nicht angespannt, aber gespannt auf die Resultate», sagt er gegenüber der bz. Der Grünliberale verfolgt die Wahlergebnisse im Regierungsgebäude. Nachdem 39 Gemeinden ausgezählt sind liegt Ballmer mit 5161 Stimmen auf dem letzten Rang.

Die Stimmenzahl für den Grünliberalen ist aber beachtlich, der Rückstand auf Thomas Noack klein. Wird der Wahlsonntag für die Grünliberalen doch zum Freudentag? Im Landrat will die junge Partei erstmals die Fraktionsstärke erreichen. Ballmer könnte am Ende doch was zu Feiern haben und in den Landrat einziehen. «Ich will mir nicht verfrüht Hoffnungen machen», gibt er sich vorsichtig. (yas)