Tierprojekt Waldameisen sollen weiter untersucht werden: Kanton Baselland zeigt Herz für die Insekten Das auf ein Jahrzehnt befristete Projekt Ameisenzeit läuft in diesem Jahr aus. Aus dem Programm soll nun eine Daueraufgabe werden.

Alle sechs Waldameisenarten in der Schweiz haben einen rot-schwarzen Körper. Bild: Franz Schweizer

Rund 50 ehrenamtliche Ameisengotten und Ameisengöttis sind in beiden Basel tätig. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren ein Waldameiseninventar mit 1800 Neststandorten in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt erstellt. Das Projekt Ameisenzeit von Wald beider Basel und Basellandschaftlichen Natur- und Vogelschutzverband, das hinter dem Projekt steckt, läuft in diesem Jahr aus.

Wie sich nun zeigt, laufen Bestrebungen beim Kanton Baselland, die Arbeiten der Freiwilligen weiterzuführen. «In welcher Form die Fortsetzung geschieht, ist noch nicht abschliessend geklärt», sagt Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, auf Anfrage. Dazu liefen Verhandlungen mit den bisher beteiligten Organisationen. Es gehe nicht um die Weiterführungen des Projektes, sondern um die Formulierung einer Daueraufgabe.

Ameisen seien wichtig für das Ökosystem Wald

Der Kanton Baselland habe ein Interesse an einer Fortsetzung, «weil Ameisen für das Ökosystem Wald wichtig sind». Das Vorhandensein der Insekten liesse Rückschlüsse auf den Zustand des Waldes zu und die Tiere spielten zudem beim Waldschutz eine gewisse Rolle. Rolf Wirz denkt dabei unter anderem an die Bekämpfung von Borkenkäfern.

Das Waldameiseninventar, bei dem es sich um das einzige flächendeckende Inventar dieser Art in der Schweiz handelt, soll zu gegebener Zeit wiederholt oder aktualisiert werden. Wie hoch die Kosten für den Kanton Baselland ausfallen werden, können erst nach Abschluss der Verhandlungen gesagt werden.